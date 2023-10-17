Главное — действовать, а не бояться: что такое эпиактивность у ребенка и что нужно знать

Когда болеет ребенок, тяжелее всего эмоционально это воспринимают родители. Поэтому с появлением незнакомых симптомов приходится не только консультироваться с большим количеством врачей, но и самим пытаться узнать, что происходит с малышом. Иногда возникает вопрос, что такое эпиактивность у ребенка.

Что такое эпиактивность

Эпиактивность, или эпилептиформная активность, — это электрические колебания головного мозга в виде острых волн и пиков, что сильно отличается от фоновой активности.

Иногда эпиактивность может быть обнаружена у лиц с эпилепсией. Кроме того, эпиактивность может оказывать влияние на поведение ребенка.

Обнаружить эпиактивность может помочь электроэнцефалограмма, регистрирующая региональную эпиактивность в лобных, лобносвисочных отведениях.

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Причины эпиактивности

Спровоцировать патологическую активность в головном мозге как ребенка, так и взрослого человека, могут достаточно банальные вещи. Например, это может быть плохой сон, переутомление, стресс, мерцающий свет, внезапные громкие звуки, высокая температура или лихорадка, или даже неправильное питание. Тогда она будет проявляться в виде эпилептических приступов.

Также причинами могут быть более существенные факторы: наследственность, травмы головы, новообразования в головном мозге, перенесенная нейроинфекция, гипоксия на стадии внутриутробного развития, роды с осложнением или даже дефицит магния и цинка.

Как проявить эпиактивность

Выявить эпиактивность у детей бывает достаточно непросто. Особенно это касается малышей, ведь признаки болезни можно спутать с другими хаотическими движениями, а вариация симптомов достаточно велика. Однако именно на первом году жизни могут проявляться первые симптомы заболевания.

Поэтому следует обращать внимание в основном на то, не было ли у ребенка спонтанного сокращения мышц лица и конечностей. Также поводом обратиться к врачу будут следующие симптомы:

ребенок спонтанно и хаотично дергает конечностями;

малыш кричит и вздрагивает одновременно;

ребенок может сфокусироваться на одной точке и не реагировать ни на что больше.

Подтвердить догадки по эпиактивности можно с помощью электроэнцефалограммы с переходом в сон. Лучше всего, если исследование будет длиться дольше 15 минут, чтобы лучше зафиксировать состояние ребенка.

А вот не учитывать похожую симптоматику или пытаться заниматься самолечением не рекомендуется, ведь это может привести к осложнениям и значительным проблемам со здоровьем.

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