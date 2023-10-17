Головне — діяти, а не боятись: що таке епіактивність у дитини та що потрібно знати

Коли хворіє дитина, найтяжче емоційно це сприймають батьки. Тому з появою незнайомих симптомів доводиться не лише консультуватись з великою кількістю лікарів, але й самим намагатись дізнатись, що відбувається з малям. Деколи виникає питання, що таке епіактивність у дитини.

Що таке епіактивність

Епіактивність, або ж епілептиформна активність, — це електричні коливання головного мозку у вигляді гострих хвиль та піків, які сильно відрізняються від фонової активності.

Деколи епіактивність може бути виявлена в осіб з епілепсією. Крім того, епіактивність може впливати на поведінку дитини.

У виявленні епіактивності може допомогти електроенцефалограма, яка реєструє регіональну епіактивність у лобних, лобноскроневих відведеннях.

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Причини епіактивності

Спровокувати патологічну активність у головному мозку як дитини, так і дорослої людини, можуть досить банальні речі. Наприклад, це може бути поганий сон, перевтома, стрес, мерехтливе світло, раптові гучні звуки, висока температура чи лихоманка, або ж навіть неправильне харчування. Тоді вона буде проявлятись у вигляді епілептичних нападів.

Також причинами можуть бути й більш суттєві фактори: спадковість, травми голови, новоутворення в головному мозку, перенесена нейроінфекція, гіпоксія на стадії внутрішньоутробного розвитку, пологи з ускладненням чи навіть дефіцит магнію і цинку.

Як виявити епіактивність

Виявити епіактивність у дітей буває досить непросто. Особливо це стосується малюків, адже ознаки хвороби можна сплутати з іншими хаотичними рухами, а варіація симптомів досить велика. Однак саме на першому році життя вже можуть проявлятись перші симптоми захворювання.

Тож варто звертати увагу здебільшого на те, чи не було в дитини спонтанного скорочення м’язів обличчя та кінцівок. Також приводом звернутись до лікаря будуть наступні симптоми:

дитина спонтанно та хаотично смикає кінцівками;

маля кричить та здригається одночасно;

дитина може сфокусуватись на одній точці та не реагувати ні на що більше.

Підтвердити здогадки щодо епіактивності можна за допомогою електроенцефалограми із переходом у сон. Найкраще, якщо дослідження буде тривати довше, ніж 15 хвилин, щоб найкраще зафіксувати стан дитини.

А ось не зважати увагу на схожу симптоматику чи намагатись займатись самолікуванням не рекомендується, адже це може призвести до ускладнень та значних проблем зі здоров’ям.

Також тобі важливо буде прочитати, що треба знати про епілепсію та як допомогти людині у разі нападу.

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