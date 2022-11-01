Острая боль в горле, слезотечение и сухой кашель — что такое фарингит и как его лечить

Осенью иммунитет, как правило, снижается, а вирусы активно распространяются среди людей. Если у тебя есть симптомы боли в горле, першение, а также температура — смотри в нашем материале, что такое фарингит и как его лечить.
Фарингит — это воспаление слизистой задней стенки глотки, которое поражает структуры лимфоидной ткани. При отсутствии лечения острый фарингит может перерасти в хроническую форму.
Фарингит бывает двух видов: инфекционный (в результате вируса, грибка или вызванный возбудителем сифилиса, коклюша и т. д.) и неинфекционный (аллергическая реакция, травма).
Чаще всего причиной заболевания фарингитом становятся вирусные инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем. На заболеваемость влияет и курение, хронические заболевания носоглотки и дефицит витаминов.
Определить проявления фарингита можно по следующим симптомам:
Определить фарингит у малышей можно по изменению поведения, отказу от еды, красному горлу и кашлю. У детей также наблюдается обильное слюноотделение и боль при глотании.
Лечить фарингит нужно сразу, чтобы он не перешел в хроническое состояние. Диагностировать заболевание может только врач, поэтому необходимо посетить специалиста при первой же возможности.
Кроме лекарств, которые назначит врач, соблюдай эти правила:
В большинстве случаев лечение острого фарингита происходит в течение семи дней. Если же он не проходит через 14 дней, необходимо повторно посетить врача.
Ранее мы рассказывали, какой бывает кашель и когда нужно обратиться к врачу.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!