Здоровье и красота

Острая боль в горле, слезотечение и сухой кашель — что такое фарингит и как его лечить

Анастасия Грубрина, редактор сайта 01 ноября 2022, 09:00
Фарингіт: що це, симптоми, методи діагностики та лікування
Фото: Pexels

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