Гострий біль у горлі, сльозотеча і сухий кашель — що таке фарингіт і як його лікувати

Восени імунітет здебільшого знижується, а віруси активно ширяться серед людей. Якщо в тебе є симптоми болю в горлі, першіння, а також температура — дивись у нашому матеріалі, що таке фарингіт і як його лікувати.
Фарингіт — це запалення слизової оболонки задньої стінки глотки, яке вражає структури лімфоїдної тканини. За відсутності лікування гострий фарингіт може перерости в хронічну форму.
Фарингіт буває двох видів: інфекційний (внаслідок вірусу, грибку або викликаний збудником сифілісу, кашлюку тощо) і неінфекційний (алергічна реакція, травма).
Найчастіше причиною захворювання на фарингіт стають вірусні інфекції, які поширюються повітряно-крапельним шляхом. На захворюваність впливає і куріння, хронічні хвороби носоглотки та дефіцит вітамінів.
Визначати прояви фарингіту можна за такими симптомами:
Визначити фарингіт у малюків можна за зміною поведінки, відмовою від їжі, червоним горлом і кашлем. У дітей також спостерігається збільшене слиновиділення та біль під час ковтання.
Лікувати фарингіт потрібно відразу, щоб він не перейшов у хронічний стан. Діагностувати захворювання може лише лікар, тож необхідно відвідати спеціаліста за першої ж нагоди.
Окрім ліків, які призначить лікар, дотримуйся цих правил:
У більшості випадків лікування гострого фарингіту відбувається протягом семи днів. Якщо ж він не минає за 14 днів, необхідно повторно відвідати лікаря.
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