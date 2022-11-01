Здоров'я та краса

Гострий біль у горлі, сльозотеча і сухий кашель — що таке фарингіт і як його лікувати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 09:00
Фарингіт: що це, симптоми, методи діагностики та лікування
Фото: Pexels

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