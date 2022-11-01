Гострий біль у горлі, сльозотеча і сухий кашель — що таке фарингіт і як його лікувати

Восени імунітет здебільшого знижується, а віруси активно ширяться серед людей. Якщо в тебе є симптоми болю в горлі, першіння, а також температура — дивись у нашому матеріалі, що таке фарингіт і як його лікувати.

Що таке фагингіт

Фарингіт — це запалення слизової оболонки задньої стінки глотки, яке вражає структури лімфоїдної тканини. За відсутності лікування гострий фарингіт може перерости в хронічну форму.

Фарингіт буває двох видів: інфекційний (внаслідок вірусу, грибку або викликаний збудником сифілісу, кашлюку тощо) і неінфекційний (алергічна реакція, травма).

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Найчастіше причиною захворювання на фарингіт стають вірусні інфекції, які поширюються повітряно-крапельним шляхом. На захворюваність впливає і куріння, хронічні хвороби носоглотки та дефіцит вітамінів.

Симптоми фарингіту

Визначати прояви фарингіту можна за такими симптомами:

Першіння та біль у горлі.

Неприємний присмак у роті.

Температура до 39,0 °С.

Слабкість.

Втрата апетиту.

Сухий кашель.

Сльозотеча.

Висипання на шкірі.

Визначити фарингіт у малюків можна за зміною поведінки, відмовою від їжі, червоним горлом і кашлем. У дітей також спостерігається збільшене слиновиділення та біль під час ковтання.

Як лікувати фарингіт

Лікувати фарингіт потрібно відразу, щоб він не перейшов у хронічний стан. Діагностувати захворювання може лише лікар, тож необхідно відвідати спеціаліста за першої ж нагоди.

Окрім ліків, які призначить лікар, дотримуйся цих правил:

Пий теплий чай (не гарячий). Вживай антисептичні ліки (спреї, інгаляції, промивання). За потреби можна пити знеболювальне і жарознижувальні. Відмовся на період лікування від куріння та алкоголю. Правильно харчуйся.

У більшості випадків лікування гострого фарингіту відбувається протягом семи днів. Якщо ж він не минає за 14 днів, необхідно повторно відвідати лікаря.

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