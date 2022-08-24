“Черные трансплантологи” и концлагеря через Covid-19: какие фейки распространяет российская пропаганда

Российская машина пропаганды не перестает удивлять адекватных людей. Россия неоднократно распространяла фейковые новости, сообщает ложную информацию о ситуации в Украине и искажает реальность. Жаль, но есть люди, которые верят этой машине лжи.

Россия снова распространила фейки о заболеваниях и “черных трансплантологах” на Донбассе. В Минздраве рассказали о самой распространенной дезинформации и опровергли ее.

Фейк. Обезьянья оспа передается через гомосексуальные связи.

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Правда. Обезьянья оспа может передаваться воздушно-капельным путем при длительном и тесном контакте с инфицированным. А также через контакт с кровью, пораженной кожей, слизистой инфицированных или после контакта с вещами, которыми пользовался инфицированный. Беременная женщина может передать вирус будущему ребенку.

Фейк. С помощью карантинных ограничений мировые элиты стремятся загнать людей в концлагерь.

Правда. Президент ВЭФ Клаус Шваб говорил о пандемии как возможности переосмыслить и перезагрузить мир. ВОЗ предлагает использовать проверенные методы защиты от COVID-19, которые не имеют ничего общего с концлагерями, например вакцинация.

Фейк. Украинских военных накачивали наркотиками из биолабораторий. Одна из таких лабораторий была найдена в Рубежном.

Правда. Завод компании Микрохим, о котором снимает сюжеты РФ, и документы, используемые Россией, свидетельствуют лишь о проведении стандартных клинических испытаний. Препарат Налбуфин — не боевой наркотик, а обезболивающее.

Фейк. В Донецкой области “черные трансплантологи” забирают органы у раненых украинских бойцов и местных с пророссийскими взглядами.

Правда. Для операции по трансплантации органов нужно большое количество медработников и оборудования. Органы остаются жизнеспособными для трансплантации вне тела недолгое время. Поэтому это очередная дезинформация.

Россияне не оставляют попыток создать панику и раздор среди украинцев через свои фейковые новости. Ранее мы рассказывали, как реагировать на информационный террор россиян.

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