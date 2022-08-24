Здоровье и красота

“Черные трансплантологи” и концлагеря через Covid-19: какие фейки распространяет российская пропаганда

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 августа 2022, 23:00
Фейки РФ про захворювання та українських військових
Фото: Pexels

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