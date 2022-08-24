“Чорні трансплантологи” та концтабори через Covid-19: які фейки поширює російська пропаганда

Російська машина пропаганди не перестає дивувати адекватних людей. Росія неодноразово поширювала фейкові новини, розповсюджує неправдиву інформацію про ситуацію в Україні та спотворює реальність. Шкода, але є люди, які вірять цій машині неправди.

Росія знову поширила фейки про захворювання та “чорних трансплантологів” на Донбасі. У МОЗ розповіли про найпоширенішу дезінформацію та спростували її.

Фейк. Мавпяча віспа передається через гомосексуальні зв’язки.

Правда. Мавпяча віспа може передаватися повітряно-крапельним шляхом за умови тривалого та тісного контакту з інфікованим. А також через контакт з кров’ю, ураженою шкірою, слизовою оболонкою інфікованих або після контакту з речами, якими користувався інфікований. Вагітна жінка може передати вірус майбутній дитині.

Фейк. За допомогою карантинних обмежень світові еліти прагнуть загнати людей у концтабір.

Правда. Президент ВЕФ Клаус Шваб говорив про пандемію як можливість переосмислити та перезавантажити світ. А ВООЗ пропонує використовувати перевірені методи захисту від COVID-19, які не мають нічого спільного з концтаборами, наприклад, вакцинація.

Фейк. Українських військових накачували наркотиками з біолабораторій. Одну з таких лабораторій знайшли в Рубіжному.

Правда. Завод компанії Мікрохiм, про який знімає сюжети РФ, та документи, які використовує Росія, свідчать лише про проведення стандартних клінічних випробувань. Препарат Налбуфiн — не бойовий наркотик, а знеболювальне.

Фейк. На Донеччині “чорні трансплантологи” забирають органи у поранених українських бійців та місцевих із проросійськими поглядами.

Правда. Операції з трансплантації органів передбачають залучення великої кількості медпрацівників та обладнання. Органи залишаються життєздатними для трансплантації поза тілом недовгий час. Тому це чергова дезінформація.

Росіяни не полишають спроб створити паніку та розбрат серед українців через свої фейкові новини. Раніше ми розповідали, як реагувати на інформаційний терор росіян.

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