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“Чорні трансплантологи” та концтабори через Covid-19: які фейки поширює російська пропаганда

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 23:00
Фейки РФ про захворювання та українських військових
Фото: Pexels

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