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Основна ціль пропаганди — медійний ефект. Як реагувати на інформаційний терор росіян та не стати співучасниками

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Серпня 2022, 09:00

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