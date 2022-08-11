Основна ціль пропаганди — медійний ефект. Як реагувати на інформаційний терор росіян та не стати співучасниками

Паралельно з ракетним терором українських міст росіяни вдаються до інформаційного тиску, щоб ще більше “розігріти” наше суспільство.

Засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем Оксана Мороз в ефірі телемарафону розповіла про маніпуляції російської пропаганди, фейки та залякування українців через соцмережі.

Де-факто Росія продовжує вибрану стратегію, яку вона проводить роками як країна-терорист. Основна ціль — медійний ефект. Тобто неважливо, скільки людей буде вбито, важливо, щоб були залякані мільйони, — каже експертка.

Як реагувати на інформаційний терор

Коли ми бачимо відео жорстоких тортур росіян, то природно хочемо, щоб це побачив увесь світ. За словами Мороз, основна помилка українців полягає в тому, що вони розповсюджують відео з доказами російських воєнних злочинів на українську аудиторію й українською мовою.

Але насправді до іноземців це не дійде, зате ще більше залякає самих українців. Тому потрібно працювати саме на закордонну аудиторію й закликати як мінімум визнати Росію країною-терористом, а як максимум — дати Україні ще більше фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Перед тим, як зробити будь-яку дію, на яку нас підштовхують емоції, потрібно розібратись. Тому що ми можемо хотіти зробити краще, а можемо зробити гірше. Діяти потрібно з холодною головою і після ґрунтовного аналізу, — наголошує Мороз.

В інтернеті плаває багато інформаційних качок, які швидко набирають велику аудиторію. Читай, чому люди вірять фейкам та як не стати жертвою російської пропаганди.

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