Основная цель пропаганды — медийный эффект. Как реагировать на информационный террор россиян и не стать соучастниками

Параллельно с ракетным террором украинских городов россияне предпринимают информационное давление, чтобы еще больше “разогреть” наше общество.

Основательница инициативы по информационной гигиене Как не стать овощем Оксана Мороз в эфире телемарафона рассказала о манипуляциях российской пропаганды, фейках и запугивании украинцев через соцсети.

Де-факто Россия продолжает избранную стратегию, проводимую годами как страна-террорист. Основная цель — медийный эффект. То есть неважно, сколько людей будет убито, важно, чтобы были запуганы миллионы, — говорит эксперт.

Как реагировать на информационный террор

Когда мы видим видео жестоких пыток россиян, то естественно хотим, чтобы это увидел весь мир. По словам Мороз, основная ошибка украинцев заключается в том, что они распространяют видео с доказательствами российских военных преступлений на украинскую аудиторию и на украинском языке.

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Но на самом деле до иностранцев это не дойдет, зато еще больше запугивает самих украинцев. Поэтому нужно работать именно на зарубежную аудиторию и призывать, как минимум, признать Россию страной-террористом, а как максимум — дать Украине еще больше финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Прежде чем сделать любое действие, на которое нас подталкивают эмоции, нужно разобраться. Потому что мы можем хотеть сделать как лучше, а можем сделать хуже. Действовать нужно с холодной головой и после тщательного анализа, — отмечает Мороз.

В интернете плавает много информационных уток, быстро набирающих большую аудиторию. Читай, почему люди верят фейкам и как не стать жертвой русской пропаганды.

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