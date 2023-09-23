Избегай этого в больницах! Где находится больше всего бактерий — объясняет эпидемиолог

Бактерии — неотъемлемая часть нашей среды обитания. Хотя многие из них являются нейтральными или полезными для нашего здоровья, некоторые могут вызвать те или иные заболевания.

Медицинские учреждения являются местом, куда люди обращаются за помощью при различных заболеваниях, и должны обеспечивать максимальную безопасность и стерильность. Однако не все так радужно. На самом деле в больницах, поликлиниках и лабораториях есть множество бактерий и вирусов, которые мы можем занести в свой организм. О местах, которых лучше остерегаться в медучреждениях рассказала врач-эпидемиолог Екатерина Сояк в Telegram-канале школы инновационной медицины SIM.

Где находится больше всего бактерий в медучреждениях

Ручки дверей, поручни, кнопки лифта

Эти поверхности являются частым местом контакта для многих людей, среди которых могут быть и носители инфекции.

Именно эти места могут быть “домом” для таких возбудителей инфекций как золотистый стафилококк, устойчивый к антибиотикам, а также кишечной палочки, ацинетобактерий и других опасных патогенов.

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Комната ожидания и коридор

Главное правило безопасности в этих местах — соблюдение дистанции. Рекомендуется держаться на расстоянии не менее одного метра от других людей и регулярно проводить дезинфекцию рук после контакта с любыми предметами.

Телефон

Согласно данным исследования, одной минуты телефонного разговора может быть достаточно для переноса микробов на руки.

Поэтому не забывай регулярно дезинфицировать свой смартфон.

Рекомендуется обрабатывать телефон 70% спиртовым раствором и не забывай и о руках, которые тоже стоит продезинфицировать.

Медицинское оборудование

Инструменты, используемые при обследовании пациентов, должны регулярно дезинфицироваться. Это и стетоскопы, датчики УЗИ, и другие медицинские изделия, которые не нарушают целостности кожи и не являются одноразовыми. Не стесняйся спросить медработников об этом перед проведением процедуры, ведь это твоя безопасность.

Как защитить себя от инфекций

Прежде всего, всегда носи с собой антисептик, особенно когда посещаешь общественные места.

И даже если ты забыл санитайзер дома — в большинстве заведений есть диспенсеры с дезинфекторами, которыми ты можешь воспользоваться. Однако не менее важным является регулярное мытье рук с мылом.

Для медицинских работников соблюдение гигиены рук является важным правилом. Но, как показывают исследования, не все соблюдают технику безопасности. Поэтому пациенты могут тактично напоминать о гигиене рук, если видят, что это правило нарушено.

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