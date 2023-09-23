Здоровье и красота

Избегай этого в больницах! Где находится больше всего бактерий — объясняет эпидемиолог

Диана Просяник, редактор сайта 23 сентября 2023, 07:00
де знаходиться найбільше бактерій
Фото: Unsplash

Больше новостей
Млинці
Почему блины рвутся и прилипают к сковороде
Окупація Рубіжного: розповідь переселенки про пережите
Просыпаешься, а половина города уже в оккупации! История переселенки из Рубежного о пережитых ужасах
Повернулися в Україну, аби захистити свій дім: історії військових
Бросили спокойную жизнь, чтобы защитить дом. Истории людей, которые приехали из-за границы и стали военными
Війна
Можно ли сбить ядерную ракету с помощью ПВО: объясняет эксперт
Смотреть больше

Материалы по теме

Що відбувається з мозком перед смертю — дослідження
Могут иметь воспоминания о смерти и всей жизни! Новые исследования мозга при остановке сердца
Что такое мигрень и как ее лечить
Больше чем просто головная боль. Что такое мигрень, почему возникает и какие продукты ее провоцируют
Що робити, коли терпнуть руки вночі: основні причини та лікування
Сон перебивают неприятные ощущения в конечностях: почему немеют руки ночью и что с этим делать
Секрет довголіття досить простий: що кажуть нові дослідження
Без волшебных таблеток! Ученые рассказали, каким является секрет долголетия — результаты исследований

Видео
0:03:43
Окупація Рубіжного: розповідь переселенки про пережите

Просыпаешься, а половина города уже в оккупации! История переселенки из Рубежного о пережитых ужасах
0:01:38
Повернулися в Україну, аби захистити свій дім: історії військових
Бросили спокойную жизнь, чтобы защитить дом. Истории людей, которые приехали из-за границы и стали военными
0:04:18
Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції: яка шкода для здоров'я
Варианты есть, но их не видят. Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции и подрывают здоровье
0:03:56
Криваві бинти та потрощені домівки: як кияни пережили обстріл 21 вересня
Разбитые дома, испуганные дети и кровавые бинты. Последствия обстрелов Киева и области 21 сентября
0:04:38
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 22 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:45
Рятувальники ДСНС в Одесі
Себя героями не считают, но цифры говорят сами за себя! Как работают спасатели ГСЧС в Одессе
0:03:48
Плен
Они заслуживают жить! История защитника Мариуполя, который уже второй день рождения встречает в плену
0:04:01
Павел Жилин
Если бы я лег, то сошел бы с ума. Как военный потерял руку, но не желание служить
0:05:56
Печуть щодня для людей на лінії вогню: як допомогти благодійній пекарні
Каждый день пекут тысячи буханок и везут людям на фронт. Как помочь благотворительной пекарне
Больше видео
Млинці
Читать дальше
Почему блины рвутся и прилипают к сковороде
Що відбувається з мозком перед смертю — дослідження
Читать дальше
Могут иметь воспоминания о смерти и всей жизни! Новые исследования мозга при остановке сердца

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь