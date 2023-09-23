Остерігайся цього у лікарнях! Де міститься найбільше бактерій — пояснює епідеміологиня

Бактерії — невіддільна частина нашого середовища. Хоча багато з них є нейтральними або корисними для нашого здоров’я, деякі можуть спричинити ті чи інші захворювання.

Медичні заклади є місцем, куди люди звертаються за допомогою при різноманітних захворюваннях, і повинні забезпечувати максимальну безпеку та стерильність. Однак не все так райдужно. Насправді у лікарнях, поліклініках та лабораторіях є безліч бактерій та вірусів, які ми можемо занести у свій організм. Про місця, яких краще остерігатися у медзакладах, розповіла лікарка-епідеміологиня Катерина Сояк у Telegram-каналі школи інноваційної медицини SIM.

Де міститься найбільше бактерій у медзакладах

Ручки дверей, поручні, кнопки ліфта

Ці поверхні є частим місцем контакту для багатьох людей, серед яких можуть бути й носії інфекції.

Саме ці місця можуть бути “домівкою” для таких збудників інфекцій як золотистий стафілокок, що стійкий до антибіотиків, а також кишкової палички, ацинетобактерій та інших небезпечних патогенів.

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Кімната очікування та коридор

Головне правило безпеки в цих місцях — дотримання дистанції. Рекомендовано триматися на відстані не менше, ніж один метр від інших людей, та регулярно проводити дезінфекцію рук після контакту з будь-якими предметами.

Телефон

Згідно з даними дослідження, однієї хвилини телефонної розмови може бути достатньо для перенесення мікробів на руки.

Тож не забувай регулярно дезінфікувати свій смартфон.

Рекомендовано обробляти телефон 70% спиртовим розчином та не забувай й про руки, які теж варто продезінфікувати.

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Медичне обладнання

Інструменти, що використовуються при обстеженні пацієнтів, мають регулярно дезінфікуватися. Це й стетоскопи, датчики УЗД, й інші медичні вироби, що не порушують цілісності шкіри й не є одноразовими. Не соромся запитати медпрацівників про це перед проведенням процедури, адже це твоя безпека.

Як захистити себе від інфекцій

Передусім, завжди носи з собою антисептик, особливо коли відвідуєш громадські місця.

Та навіть якщо ти забув санітайзер вдома — у більшості закладів є диспенсерами з дезінфектантами, якими ти можеш скористатися. Проте не менш важливим є регулярне миття рук з милом.

Для медичних працівників дотримання гігієни рук є важливим правилом. Але, як показують дослідження, не всі дотримуються техніки безпеки. Тому пацієнти можуть тактовно нагадувати про гігієну рук, якщо бачать, що це правило порушено.

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