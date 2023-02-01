Закуска, полная витаминов: какие полезные свойства имеет икра и какое количество можно давать детям

Икра — королева праздничных столов и вкусная закуска, оказывающая значительное влияние на наше здоровье. В чем наибольшая польза икры и сколько ее можно есть? Какие есть виды икры и можно ли давать ее детям? Ответы на все вопросы ты узнаешь в нашем материале.

Икра: виды и польза

Икра — это яйцеклетки самок рыб, которые засаливают и едят как закуску и дополнение к блюдам. Икра бывает чёрная, красная, розовая, белая и желтая. Цвет и размер икры зависит от вида рыбы.

Черную икру получают от стерляди, белуги, осетра или севрюги. Красную — из лососевых рыб, например семги, кеты и других. Розовая икра принадлежит минтаю, желтая — щуке, вобле, судаку и другим. Ну а белую икру получают из самой редкой рыбы — белой белуги.

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В икре содержится множество витаминов и микроэлементов, которые позволяют нашему организму хорошо функционировать и поддерживать здоровье.

Польза икры для здоровья

Содержит витамины А, В12, С, D, Е — помогают работе иммунной системы, обеспечивают здоровье кожи;

омега-3 жирные кислоты — поддерживают здоровье сердца и эндокринной системы, питают и защищают клетки мозга;

йод — помогает регулировать деятельность щитовидной железы, работу нервной системы;

кальций — необходим для костей и зубов;

железо — помогает создавать эритроциты;

магний — обеспечивает организм энергией, поддерживает прочность костей.

Сколько икры можно давать детям

Икра в рационе взрослого человека занимает весомое место, ведь в маленьких порциях содержится настоящий витаминный комплекс. Дневная норма для взрослых — до 20 г.

В отношении детей ситуация другая. Врачи рекомендуют вводить икру в детский рацион постепенно. Возраст ребенка должен быть от двух лет, а давать можно по несколько икринок. Ведь икра и консерванты в ней могут содержать аллергены.

После того как ребенок попробует икру, необходимо убедиться, нет ли у него покраснений и высыпаний на коже.

Выбирая икру для ребенка, обращай внимание на этикетку. В идеале в составе должна быть только икра и соль. Для детей лучше выбирать малосольную икру, чтобы количество соли в рационе не превышало норму.

Суточная норма икры для детей — до 15 г.

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