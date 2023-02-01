Закуска, полная витаминов: какие полезные свойства имеет икра и какое количество можно давать детям

Икра — королева праздничных столов и вкусная закуска, оказывающая значительное влияние на наше здоровье. В чем наибольшая польза икры и сколько ее можно есть? Какие есть виды икры и можно ли давать ее детям? Ответы на все вопросы ты узнаешь в нашем материале.
Икра — это яйцеклетки самок рыб, которые засаливают и едят как закуску и дополнение к блюдам. Икра бывает чёрная, красная, розовая, белая и желтая. Цвет и размер икры зависит от вида рыбы.
Черную икру получают от стерляди, белуги, осетра или севрюги. Красную — из лососевых рыб, например семги, кеты и других. Розовая икра принадлежит минтаю, желтая — щуке, вобле, судаку и другим. Ну а белую икру получают из самой редкой рыбы — белой белуги.
В икре содержится множество витаминов и микроэлементов, которые позволяют нашему организму хорошо функционировать и поддерживать здоровье.
Польза икры для здоровья
Икра в рационе взрослого человека занимает весомое место, ведь в маленьких порциях содержится настоящий витаминный комплекс. Дневная норма для взрослых — до 20 г.
В отношении детей ситуация другая. Врачи рекомендуют вводить икру в детский рацион постепенно. Возраст ребенка должен быть от двух лет, а давать можно по несколько икринок. Ведь икра и консерванты в ней могут содержать аллергены.
После того как ребенок попробует икру, необходимо убедиться, нет ли у него покраснений и высыпаний на коже.
Выбирая икру для ребенка, обращай внимание на этикетку. В идеале в составе должна быть только икра и соль. Для детей лучше выбирать малосольную икру, чтобы количество соли в рационе не превышало норму.
Суточная норма икры для детей — до 15 г.
Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред фиников.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!