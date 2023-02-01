Закуска, повна вітамінів: які корисні властивості має ікра та скільки можна давати дітям

Ікра — королева святкових столів та смачна закуска, яка має значний вплив на наше здоров’я. У чому найбільша користь ікри та скільки її можна їсти? Які бувають види ікри та чи можна давати її дітям? Відповіді на всі запитання ти дізнаєшся в нашому матеріалі.
Ікра — це яйцеклітини самок риб, які засолюють та їдять як закуску та доповнення до страв. Ікра буває чорна, червона, рожева, біла і жовта. Колір і розмір ікри залежить від виду риби.
Чорну ікру отримують від стерляді, білуги, осетра чи севрюги. Червону — з лососевих риб, наприклад сьомги, кети та інших. Рожева ікра належить минтаю, жовта — щуці, воблі, судаку та іншим. Ну а білу ікру отримують з найбільш рідкісної риби — білої білуги.
В ікрі міститься величезна кількість вітамінів та мікроелементів, які дають змогу нашому організму добре функціонувати та підтримувати здоров’я.
Користь ікри для здоров’я
Ікра в раціоні дорослої людини займає вагоме місце, адже в маленьких порціях є справжнім вітамінним комплексом. Добова норма для дорослих — до 20 г.
Щодо дітей ситуація інша. Лікарі рекомендують вводити ікру в дитячий раціон поступово. Вік дитини має бути від двох років, а давати можна по кілька ікринок. Адже ікра та консерванти в ній можуть містити алергени.
Коли дитина скуштує ікру, необхідно пересвідчитися, чи немає в неї почервонінь та висипань на шкірі.
Обираючи ікру для дитини, звертай увагу на етикетку. В ідеалі у складі мають бути лише ікра та сіль. Для дітей необхідно вибирати малосольну ікру, щоб кількість солі в раціоні не перевищувала норму.
Добовою нормою для дітей є до 15 г.
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