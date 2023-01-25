Индекс Homa повышен: что делать и почему так происходит

Индекс HOMA называют методом оценки сопротивления инсулину. Если повышается уровень глюкозы или инсулина натощак, то в таком случае растет и индекс HOMA.
Для того чтобы узнать, какой у тебя Индекс Homa, нужно сдать венозную кровь. Что делать, если повышен Индекс Homa — читай в материале.
Индекс Homa повышается в таких случаях:
В первую очередь необходимо посетить эндокринолога. Уже вместе с ним нужно обсудить следующий план действий. Зачастую, врач меняет рацион, ищет пути для того, чтобы снизить вес и назначает лекарства.
В любом случае, если Индекс Homa повышен — нужно обратится к опытному специалисту.
В любом случае, если Индекс Homa повышен — нужно обратится к опытному специалисту.
Гинеколог Екатерина Хохлова считает, что Индекс Homa полезно сдать всем, у кого есть избыточный вес или ожирение. И если он повышен, постараться изменить свой образ жизни, потому что от этого зависит здоровье в скором будущем.
По словам эксперта, Индекс Homa — золотой стандарт для диагностики инсулинорезистентности.
Кому особенно важно сдать этот анализ:
Инсулинорезистентность тесно связана с дальнейшим развитием артериальной гипертензии, ожирения и ишемической болезни сердца.
Инсулинорезистентность тесно связана с дальнейшим развитием артериальной гипертензии, ожирения и ишемической болезни сердца.
Если индекс НОМА более 3,0 — это повод обратиться к своему семейному доктору или эндокринологу.
Чтобы здоровье не подводило, нужно своевременно проходить обследование. Ранее мы рассказывали, когда нужно идти к кардиологу.
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