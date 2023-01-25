Индекс Homa повышен: что делать и почему так происходит

Индекс HOMA называют методом оценки сопротивления инсулину. Если повышается уровень глюкозы или инсулина натощак, то в таком случае растет и индекс HOMA.

Для того чтобы узнать, какой у тебя Индекс Homa, нужно сдать венозную кровь. Что делать, если повышен Индекс Homa — читай в материале.

В каких случаях назначают Индекс HOMA

для анализов ожирения;

для диагностики метаболического синдрома;

для мониторинга нарушения углеводного, липидного обмена;

для диагностики СПКЯ;

для лечения инсулинорезистентности.

Почему может быть повышен Индекс Homa

Индекс Homa повышается в таких случаях:

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при сердечно-сосудистых заболеваниях;

при сахарном диабете 2-го типа;

если есть метаболический синдром;

при ожирении;

при синдроме поликистозных яичников;

если человек болеет хроническим вирусным гепатитом;

при хронической почечной недостаточности;

стеатозе печени;

сахарном диабете;

при патологии надпочечников;

при наличии инфекционных, онкологических заболеваний.

Исследование на Индекс Homa назначает:

терапевт;

врач общей практики;

кардиолог;

эндокринолог;

хирург;

акушер-гинеколог;

невропатолог.

Индекс Homa повышен: что делать

В первую очередь необходимо посетить эндокринолога. Уже вместе с ним нужно обсудить следующий план действий. Зачастую, врач меняет рацион, ищет пути для того, чтобы снизить вес и назначает лекарства.

В любом случае, если Индекс Homa повышен — нужно обратится к опытному специалисту.

Гинеколог Екатерина Хохлова считает, что Индекс Homa полезно сдать всем, у кого есть избыточный вес или ожирение. И если он повышен, постараться изменить свой образ жизни, потому что от этого зависит здоровье в скором будущем.

По словам эксперта, Индекс Homa — золотой стандарт для диагностики инсулинорезистентности.

Кому особенно важно сдать этот анализ:

людям, у родственников которых был СД 1 типа (в молодом возрасте);

гестационный диабет в анамнезе;

висцеральное ожирение ИМТ (более 30).

Инсулинорезистентность тесно связана с дальнейшим развитием артериальной гипертензии, ожирения и ишемической болезни сердца.

Если индекс НОМА более 3,0 — это повод обратиться к своему семейному доктору или эндокринологу.

Чтобы здоровье не подводило, нужно своевременно проходить обследование. Ранее мы рассказывали, когда нужно идти к кардиологу.

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