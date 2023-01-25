Індекс Homa підвищений: що робити та чому так відбувається

Індекс HOMA називають методом оцінки опору до інсуліну. Якщо підвищується рівень глюкози або інсуліну натще, то в такому разі зростає індекс HOMA.

Для того, щоб дізнатися, який у тебе Індекс Homa, потрібно здати венозну кров на цей аналіз. Що робити, якщо підвищений індекс Homa — читай у матеріалі.

У яких випадках призначають індекс HOMA

для аналізів ожиріння;

для діагностики метаболічного синдрому;

для моніторингу порушення вуглеводного, ліпідного обміну;

для діагностики СПКЯ;

для лікування інсулінорезистентності.

Чому може бути підвищений Індекс Homa

Індекс Homa підвищується у таких випадках:

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при серцево-судинних захворюваннях;

при цукровому діабеті 2 типу;

якщо є метаболічний синдром;

при ожирінні;

при синдромі полікістозних яєчників;

якщо людина хворіє на хронічний вірусний гепатит;

при хронічній нирковій недостатності;

стеатоз печінки;

цукровий діабет;

при патології надниркових залоз;

за наявності інфекційних, онкологічних захворювань.

Дослідження на індекс Homa призначає:

терапевт;

лікар загальної практики;

кардіолог;

ендокринолог;

хірург;

акушер-гінеколог;

невропатолог.

Індекс Homa підвищений: що робити

Насамперед необхідно відвідати ендокринолога. Вже разом із ним треба обговорити наступний план дій. Часто лікар змінює раціон, шукає шляхи для того, щоб знизити вагу і призначає ліки.

У будь-якому випадку, якщо Індекс Homa підвищений — зверніться до досвідченого фахівця.

Гінеколог Катерина Хохлова вважає, що Індекс Homa корисно здати всім, хто має надмірну вагу або ожиріння. І якщо він підвищений, намагатися змінити свій спосіб життя, тому що від цього залежить здоров’я у найближчому майбутньому.

За словами експерта, Індекс Homa — золотий стандарт для діагностики інсулінорезистентності.

Кому особливо важливо здати цей аналіз:

людям, у родичів яких був ЦД 1 типу (у молодому віці);

гестаційний діабет в анамнезі;

вісцеральне ожиріння ІМТ (понад 30).

Інсулінорезистентність тісно пов’язана з подальшим розвитком артеріальної гіпертензії, ожиріння та ішемічної хвороби серця.

Якщо індекс НОМА понад 3,0 — це привід звернутися до свого сімейного лікаря чи ендокринолога.

Щоб здоров’я не підводило, треба вчасно проходити обстеження. Раніше ми розповідали, коли потрібно йти до кардіолога.

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