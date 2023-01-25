Індекс Homa підвищений: що робити та чому так відбувається

Індекс HOMA називають методом оцінки опору до інсуліну. Якщо підвищується рівень глюкози або інсуліну натще, то в такому разі зростає індекс HOMA.
Для того, щоб дізнатися, який у тебе Індекс Homa, потрібно здати венозну кров на цей аналіз. Що робити, якщо підвищений індекс Homa — читай у матеріалі.
Індекс Homa підвищується у таких випадках:
Насамперед необхідно відвідати ендокринолога. Вже разом із ним треба обговорити наступний план дій. Часто лікар змінює раціон, шукає шляхи для того, щоб знизити вагу і призначає ліки.
У будь-якому випадку, якщо Індекс Homa підвищений — зверніться до досвідченого фахівця.
У будь-якому випадку, якщо Індекс Homa підвищений — зверніться до досвідченого фахівця.
Гінеколог Катерина Хохлова вважає, що Індекс Homa корисно здати всім, хто має надмірну вагу або ожиріння. І якщо він підвищений, намагатися змінити свій спосіб життя, тому що від цього залежить здоров’я у найближчому майбутньому.
За словами експерта, Індекс Homa — золотий стандарт для діагностики інсулінорезистентності.
Кому особливо важливо здати цей аналіз:
Інсулінорезистентність тісно пов’язана з подальшим розвитком артеріальної гіпертензії, ожиріння та ішемічної хвороби серця.
Інсулінорезистентність тісно пов’язана з подальшим розвитком артеріальної гіпертензії, ожиріння та ішемічної хвороби серця.
Якщо індекс НОМА понад 3,0 — це привід звернутися до свого сімейного лікаря чи ендокринолога.
Щоб здоров’я не підводило, треба вчасно проходити обстеження. Раніше ми розповідали, коли потрібно йти до кардіолога.
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