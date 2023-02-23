Такие важные и нужные знания: украинцев будут обучать онкосознательности онлайн

Осведомленность часто спасает жизнь, особенно если речь идет об онкологии. Ежегодно в Украине диагностируют примерно 120 тыс. новых случаев рака, из которых 55 тыс. летальные. Причин этому много: несвоевременная диагностика, недоступность помощи, образ жизни, стресс и другие.

Для украинцев запускают информ-проект Онкосвідомість, который поможет узнать больше об онкологии, современных методах лечения, причинах и последствиях, а также ответит на все вопросы и развенчает мифы. Читай подробнее в материале.

Информ-проект Онкосвідомість: украинцев будут учить онлайн

Национальный институт рака запускает всеукраинский информ-проект Онкосвідомість, чтобы поддержать украинцев в борьбе с раком и научить полезным и важным знаниям других. Присоединиться к обучению можно на платформе YouTube.

Сейчас также смотрят

По данным Национального канцер-реестра, в Украине все чаще обнаруживают рак молочной железы, легких, колоректальный рак и рак предстательной железы. Примечательно, что мужчины страдают онкологией на 19% чаще, чем женщины.

Учитывая войну, обследоваться и диагностировать онкологию стало сложнее, а для некоторых доступ к медицине и вовсе ограничен. Влияет и отсутствие достаточных знаний об онкологических заболеваниях, поэтому важно приобщиться к обучению.

Интернет не дает исчерпывающих знаний и конкретных ответов на вопросы, которые волнуют родственников или самого больного. На проекте будут учить всему, что необходимо знать о диагностировании, лечении, а также будет много другой полезной информации.

Украинцев будут обучать онкосознательности

Проект Онкосвідомість будет проходить в YouTube. Приобщиться к лекциям сможет каждый желающий. Цикл видеопрограмм будут вести ведущие специалисты и опытные врачи Национального института рака, где будут рассказывать о популярных мифах, отвечать на нераспространенные вопросы.

Целью проекта является повышение уровня онкообразованности среди украинцев и онконастороженности среди медицинских работников.

Когда и как часто нужно диагностироваться на рак?

Как стабилизировать психическое состояние больного?

Как выбрать правильного врача и не ошибиться в терапии?

Ответы на эти и другие вопросы даст проект Онкосвідомість. Там будут рассматриваться темы колоректального рака, рака молочной железы, легких, предстательной железы, желудка и поджелудочной железы, рака кожи и других.

Первый цикл программ разработан накануне месяца осведомленности о колоректальном раке. Семь информационных программ о колоректальном раке будут появляться ежедневно в течение недели на YouTube-канале проекта.

Ранее мы рассказывали, как приходится жить онкобольным на временно оккупированных территориях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!