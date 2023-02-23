Такі важливі й потрібні знання: українців навчатимуть онкосвідомості онлайн

Обізнаність часто рятує життя, особливо коли йдеться про онкологію. Щороку в Україні діагностують приблизно 120 тис. нових випадків раку, з яких 55 тис. летальні. Причин у цього багато: невчасна діагностика, недоступність допомоги, спосіб життя, стрес тощо.

Для українців запускають інформ-проект Онкосвідомість, який допоможе дізнатися більше про онкологію, сучасні методи лікування, причини й наслідки, відповіді на всі запитання, а також розвінчає міфи. Читай детальніше в матеріалі.

Інформ-проект Онкосвідомість: українців навчатимуть онлайн

Національний інститут раку запускає всеукраїнський інформ-проект Онкосвідомість, щоб підтримати українців у боротьбі з раком та навчити корисних і важливих знань інших. Долучитися до навчання можна на платформі YouTube.

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За даними Національного канцер-реєстру, в Україні дедалі частіше виявляють рак молочної залози, легенів, колоректальний рак та рак передміхурової залози. Помітно, що чоловіки страждають від раку на 19% частіше, ніж жінки.

З огляду на війну обстежуватися та виявляти онкологію стало складніше, а для декого доступ до медицини обмежений узагалі. Впливає і відсутність достатніх знань про онкологічні захворювання, тому важливо долучитися до навчання.

Інтернет не дає вичерпних знань та конкретних відповідей на запитання, які хвилюють родичів або й самого хворого. На проекті навчатимуть усього, що необхідно знати про діагностування, лікування, а також буде багато іншої корисної інформації.

Українців навчатимуть онкосвідомості

Проект Онкосвідомість проходитиме в YouTube. Долучитися до лекцій зможе кожен охочий. Цикл відеопрограм вестимуть провідні фахівці та досвідчені лікарі Національного інституту раку, де розповідатимуть про популярні міфи, відповідатимуть на непоширені запитання.

Метою проекту є підвищення рівня онкоосвіченості серед українців та онконастороженості серед медичних працівників.

Коли і як часто потрібно діагностуватися на рак?

Як стабілізувати психічний стан хворого?

Як обрати правильного лікаря та не помилитися в терапії?

Відповіді на ці та інші запитання дасть проект Онкосвідомість. Там розглядатимуть теми колоректального раку, раку молочної залози, легенів, передміхурової залози, шлунку та підшлункової залози, раку шкіри та інші.

Перший цикл програм розроблено напередодні місяця обізнаності про колоректальний рак. Сім інформаційних програм про колоректальний рак зʼявлятимуться щодня протягом тижня на YouTube-каналі проекту.

Раніше ми розповідали, як доводиться жити онкохворим на тимчасово окупованих територіях.

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