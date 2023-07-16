Стареют, как и все мышцы! Что происходит с голосовыми связками с возрастом и как это влияет на звучание нашего голоса

Наверное, замечал(-а), как голос человека меняется со временем. В детстве у всех нас тонкий голос, позже у мужчин он становится грубым. У всех людей с течением лет он меняется, у кого-то это происходит отчетливее, у кого-то — почти незаметно.
Голос меняется из-за работы голосовых связок. Они, как и другие наши мышцы, нуждаются в постоянной тренировке и стареют со временем.
Профессор и директор Центра обучения клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал, как и почему голос может меняться.
Голосовые связки состоят из мышечной и соединительной ткани, которая создает их повышенную упругость. Между связками есть пространство, которое называется голосовой щелью.
Когда воздух выходит из легких, голосовые связки сближаются, растягиваются и колеблются. Благодаря такому движению возникает звук нашего голоса. Но голосовые связки имеют и другую функцию, они препятствуют попаданию чужеродных тел в бронхи и легкие.
Но не только голосовые связки влияют на наш голос. В гортани расположены примерно еще 17 мышц, изменяющих положение связок, а следовательно, и звук, который они производят.
Но не только голосовые связки влияют на наш голос. В гортани расположены примерно еще 17 мышц, изменяющих положение связок, а следовательно, и звук, который они производят.
В детском возрасте голосовые связки женщин и мужчин не имеют значительных отличий. Но потом на них начинают воздействовать гормоны, изменяющие структуру гортани и длину связок. У мужчин становится заметным “Адамово яблоко”.
После полового созревания голосовые связки мужчин имеют длину примерно 16 мм, у женщин — 10 мм. Поэтому женский голос выше мужского. Кроме этого, у женщин связки становятся тоньше.
Гормоны влияют на голос даже после периода полового созревания. Женский голос может звучать по-разному, в зависимости от стадии менструального цикла. Во время овуляции женщины обладают наилучшим качеством голоса.
Это происходит потому, что в этот период железы вырабатывают больше слизи, что обеспечивает наилучшую функциональную способность голосовых связок. У женщин, принимающих противозачаточные, голос меняется меньше, ведь препараты останавливают овуляцию.
Голосовые связки обладают способностью стареть, как и любые части нашего тела. С возрастом в гортани увеличивается содержание минералов, поэтому она становится более жесткой и похожей на кость, чем на хрящ.
Такие изменения могут начаться уже после 30 лет, в основном это касается мужчин. Из-за таких изменений голосовые связки становятся менее подвижными, не имеют такой эластичности и гибкости.
Кроме этого, легкие тоже начинают не так активно работать. Поэтому давление воздуха, выходящего из легких и образующего звук, снижается.
У большинства людей голосовые связки стареют почти с одинаковой скоростью. Но на их работу и качество голоса могут влиять определенные привычки, образ жизни и даже профессия.
Если ты мало говоришь, нужно все равно поддерживать голосовые связки в надлежащем состоянии, чтобы голос не имел резких возрастных изменений. Для этого нужно читать вслух или петь. Кроме этого, нужно пить достаточно воды и ограничить употребление алкоголя.
На звучание нашего голоса также оказывает влияние больное горло. Иногда нам тяжело говорить. Ранее мы рассказывали, что делать, когда болит горло.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!