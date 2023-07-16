Здоровье и красота

Стареют, как и все мышцы! Что происходит с голосовыми связками с возрастом и как это влияет на звучание нашего голоса

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 июля 2023, 14:00
Як голос змінюється з віком та що на це впливає
Фото: Pexels

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