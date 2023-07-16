Стареют, как и все мышцы! Что происходит с голосовыми связками с возрастом и как это влияет на звучание нашего голоса

Наверное, замечал(-а), как голос человека меняется со временем. В детстве у всех нас тонкий голос, позже у мужчин он становится грубым. У всех людей с течением лет он меняется, у кого-то это происходит отчетливее, у кого-то — почти незаметно.

Голос меняется из-за работы голосовых связок. Они, как и другие наши мышцы, нуждаются в постоянной тренировке и стареют со временем.

Профессор и директор Центра обучения клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал, как и почему голос может меняться.

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Как работают голосовые связки

Голосовые связки состоят из мышечной и соединительной ткани, которая создает их повышенную упругость. Между связками есть пространство, которое называется голосовой щелью.

Когда воздух выходит из легких, голосовые связки сближаются, растягиваются и колеблются. Благодаря такому движению возникает звук нашего голоса. Но голосовые связки имеют и другую функцию, они препятствуют попаданию чужеродных тел в бронхи и легкие.

Но не только голосовые связки влияют на наш голос. В гортани расположены примерно еще 17 мышц, изменяющих положение связок, а следовательно, и звук, который они производят.

Голосовые связки у мужчин и женщин после полового созревания

В детском возрасте голосовые связки женщин и мужчин не имеют значительных отличий. Но потом на них начинают воздействовать гормоны, изменяющие структуру гортани и длину связок. У мужчин становится заметным “Адамово яблоко”.

После полового созревания голосовые связки мужчин имеют длину примерно 16 мм, у женщин — 10 мм. Поэтому женский голос выше мужского. Кроме этого, у женщин связки становятся тоньше.

Гормоны влияют на голос даже после периода полового созревания. Женский голос может звучать по-разному, в зависимости от стадии менструального цикла. Во время овуляции женщины обладают наилучшим качеством голоса.

Это происходит потому, что в этот период железы вырабатывают больше слизи, что обеспечивает наилучшую функциональную способность голосовых связок. У женщин, принимающих противозачаточные, голос меняется меньше, ведь препараты останавливают овуляцию.

Как голосовые связки меняются с возрастом

Голосовые связки обладают способностью стареть, как и любые части нашего тела. С возрастом в гортани увеличивается содержание минералов, поэтому она становится более жесткой и похожей на кость, чем на хрящ.

Такие изменения могут начаться уже после 30 лет, в основном это касается мужчин. Из-за таких изменений голосовые связки становятся менее подвижными, не имеют такой эластичности и гибкости.

Кроме этого, легкие тоже начинают не так активно работать. Поэтому давление воздуха, выходящего из легких и образующего звук, снижается.

Что повреждает голосовые связки

У большинства людей голосовые связки стареют почти с одинаковой скоростью. Но на их работу и качество голоса могут влиять определенные привычки, образ жизни и даже профессия.

Курение вызывает локализованное воспаление, усиленное образование слизи, но может и высушивать слизистую оболочку.

Подобный курению эффект имеет и алкоголь. Со временем оба фактора влияют на работу голосовых связок и звучание нашего голоса.

Некоторые лекарства также могут изменить голос, например стероидные ингаляторы, которые используют при ларингите. Кроме того, разжижители крови могут повредить связки или способствовать образованию полипов.

Чрезмерное использование голосовых связок может привести к отекам Рейнке. Жидкость скапливается в связях и изменяет высоту голоса, он становится ниже.

Если ты мало говоришь, нужно все равно поддерживать голосовые связки в надлежащем состоянии, чтобы голос не имел резких возрастных изменений. Для этого нужно читать вслух или петь. Кроме этого, нужно пить достаточно воды и ограничить употребление алкоголя.

На звучание нашего голоса также оказывает влияние больное горло. Иногда нам тяжело говорить. Ранее мы рассказывали, что делать, когда болит горло.

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