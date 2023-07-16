Старіють, як і всі м’язи! Що відбувається з голосовим зв’язками з віком та як це впливає на звук нашого голосу

Напевно, помічав(-ла), як голос людини змінюється з часом. У дитинстві ми всі маємо тонкий голос, згодом у чоловіків він стає грубим. У всіх людей з плином років він змінюється, у когось це відбувається виразніше, у когось — майже непомітно.

Голос змінюється через роботу голосових зв’язок. Вони, як й інші наші м’язи, потребують постійного тренування й старіють з часом.

Професор і директор Центру навчання клінічної анатомії Ланкастерського університету Адам Тейлор розповів, як та чому голос може змінюватися.

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Як працюють голосові зв’язки

Голосові зв’язки складаються з м’язової та сполучної тканини, яка створює їхню підвищену пружність. Між зв’язками є простір, який називається голосовою щілиною.

Коли повітря виходить з легень, голосові зв’язки зближуються, розтягуються і коливаються. Завдяки такому руху виникає звук нашого голосу. Але голосові зв’язки мають й іншу функцію, вони перешкоджають потраплянню чужорідних тіл до бронхів і легень.

Але не лише голосові зв’язки впливають на наш голос. У гортані розташовані приблизно ще 17 м’язів, що змінюють положення зв’язок, а отже, і звук, який вони виробляють.

Голосові зв’язки у чоловіків та жінок після статевого дозрівання

У дитячому віці голосові зв’язки жінок і чоловіків не мають значних відмінностей. Але потім на них починають впливати гормони, які змінюють структуру гортані та довжину зв’язок. У чоловіків стає помітним “Адамове яблуко”.

Після статевого дозрівання голосові зв’язки чоловіків мають довжину приблизно 16 мм, у жінок — 10 мм. Через це жіночий голос вищий за чоловічий. Крім цього, у жінок зв’язки стають тоншими.

Гормони впливають на голос навіть після періоду статевого дозрівання. Жіночий голос може звучати по-різному, залежно від стадії менструального циклу. Під час овуляції жінки мають найкращу якість голосу.

Це відбувається тому, що у цей період залози виробляють найбільше слизу, що забезпечує найкращу функціональну здатність голосових зв’язок. У жінок, що приймають протизаплідні, голос змінюється менше, адже препарати зупиняють овуляцію.

Як голосові зв’язки змінюються з віком

Голосові зв’язки мають здатність старіти, як і будь-які частини нашого тіла. З віком у гортані збільшується вміст мінералів, тому вона стає жорсткішою та більш схожою на кістку, ніж на хрящ.

Такі зміни можуть розпочатися вже після 30 років, переважно це стосується чоловіків. Через такі зміни голосові зв’язки стають менш рухливими, не мають вже такої еластичності та гнучкості.

Крім цього, легені також починають не так активно працювати. Тому тиск повітря, який виходить з легень та утворює звук, зменшується.

Що пошкоджує голосові зв’язки

У більшості людей голосові зв’язки старіють майже з однаковою швидкістю. Утім, на їхню роботу і якість нашого голосу можуть впливати певні звички, спосіб життя та навіть професія.

Куріння викликає локалізоване запалення, посилене утворення слизу, але водночас може й висушувати слизову оболонку.

Подібний до куріння ефект має й алкоголь. З часом обидва фактори впливають на роботу голосових зв’язок і звучання нашого голосу.

Деякі ліки також можуть змінити голос, наприклад, стероїдні інгалятори, які використовують при ларингіті. Крім цього, розріджувачі крові можуть пошкодити зв’язки чи сприяти утворенню поліпів.

Надмірне використання голосових зв’язок може призвести до набряків Рейнке. Рідина накопичується у зв’язках і змінює висоту голосу, він стає нижчим.

Якщо ти мало говориш, треба все одно підтримувати голосові зв’язки у належному стані, щоб голос не мав різких вікових змін. Для цього потрібно читати вголос або співати Крім цього, треба пити достатньо води та обмежити вживання алкоголю.

На звучання нашого голосу також впливає хворе горло. Інколи нам тяжко говорити. Раніше ми розповідали, що робити, коли болить горло.

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