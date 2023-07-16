Старіють, як і всі м’язи! Що відбувається з голосовим зв’язками з віком та як це впливає на звук нашого голосу

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Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Липня 2023, 14:00
Як голос змінюється з віком та що на це впливає
Фото: Pexels

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