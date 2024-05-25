Гормон, предупреждающий о сердечных заболеваниях! Ученые назвали опасный уровень тестостерона для мужчин

Исследователи из Университета Западной Австралии установили, что мужчины с низким уровнем тестостерона имеют повышенный риск преждевременной смерти. Чаще всего смертность была вызвана сердечными заболеваниями, которые часто сопровождаются эректильной дисфункцией. Об этом сообщает издание Science Alert.

Как низкий уровень тестостерона у мужчин сигнализирует о сердечных заболеваниях

Для исследования были проанализированы данные 11 высококачественных исследований, которые оценивали влияние уровня тестостерона на продолжительность жизни. Ученые проводили исследование более пяти лет. За это время наблюдений они обнаружили, что участники с самым низким уровнем тестостерона имели более высокий риск умереть.

В ходе исследования люди умирали по разным причинам. Однако более детальный анализ показал, что именно сердечные заболевания были самой распространенной причиной смертности у мужчин по всему миру.

Ученые отмечают, что механизмы, которые приводят к сердечным заболеваниям, могут также вызывать эректильную дисфункцию. К тому же ученые установили, что она часто появляется раньше симптомов сердечных болезней и может быть предупредительным сигналом об уже имеющихся или будущих проблемах с сердцем.

Поэтому поскольку тестостерон оказывает существенное влияние на эректильную функцию, ученые пришли к выводу, что собственно уровень этого гормона и связан с заболеваниями сердца.

Ученые также обратили внимание на то, что уровень тестостерона обычно снижается с возрастом, примерно на 1% ежегодно начиная с 30-летнего возраста, что называют андропаузой.

Снижение тестостерона может быть связано с заболеваниями, и он может служить маркером основного заболевания, которое увеличивает риск смерти. Особенно это касается болезней с длительным воспалительным процессом, таких как ожирение.

Чтобы избежать заболеваний, связанных с низким уровнем тестостерона, мужчинам рекомендуется вести здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и поддерживать нормальный вес. Также в случае появления симптомов, которые тебя беспокоят стоит сразу обращаться к врачу.

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