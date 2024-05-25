Гормон, що попереджує про серцеві захворювання! Вчені назвали небезпечний рівень тестостерону для чоловіків

Дослідники з Університету Західної Австралії встановили, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону мають підвищений ризик передчасної смерті. Найчастіше смертність була викликана серцевими захворюваннями, які часто супроводжуються еректильною дисфункцією. Про це повідомляє видання Science Alert.

Як низький рівень тестостерону у чоловіків сигналізує про серцеві захворювання

Для дослідження було проаналізовано дані 11 високоякісних досліджень, які оцінювали вплив рівня тестостерону на тривалість життя. Учені проводили дослідження більше ніж п’ять років. За цей час спостережень вони виявили, що учасники з найнижчим рівнем тестостерону мали вищий ризик померти.

У ході дослідження люди помирали з різних причин. Однак більш детальний аналіз показав, що саме серцеві захворювання були найпоширенішою причиною смертності у чоловіків по всьому світу.

Вчені зазначають, що механізми, які призводять до серцевих захворювань, можуть також викликати еректильну дисфункцію. До того ж науковці встановили, що вона часто з’являється раніше за симптоми серцевих хвороб і може бути попереджувальним сигналом про вже наявні чи майбутні проблеми із серцем.

Тож оскільки тестостерон має суттєвий вплив на еректильну функцію, учені прийшли до висновків, що власне рівень цього гормону й пов’язаний із захворюваннями серця.

Вчені також звернули увагу на те, що рівень тестостерону зазвичай знижується з віком, приблизно на 1% щороку починаючи з 30-річного віку, що називають андропаузою.

Зниження тестостерону може бути пов’язане із захворюваннями, і він може слугувати маркером основного захворювання, яке збільшує ризик смерті. Особливо це стосується хвороб з тривалим запальним процесом, як-от ожиріння.

Щоб уникнути захворювань, пов’язаних із низьким рівнем тестостерону, чоловікам рекомендується вести здоровий спосіб життя, займатися фізичними вправами, правильно харчуватися та підтримувати нормальну вагу. Також у разі появи симптомів, що тебе турбують варто одразу звертатися до лікаря.

Раніше ми розповідали, коли потрібно звертатися до уролога.

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