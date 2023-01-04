Медицинская помощь на праздники: что нужно знать и иметь заранее — чек-лист НСЗУ

Новогодне-рождественские праздники продолжаются, поэтому необходимо учесть, какие сервисы и услуги не работают в это время, чтобы не остаться без них. Так же и с врачами и медицинскими учреждениями. В Национальной службе здоровья Украины рассказали, как получить медицинскую помощь на праздники, если это понадобится.

Как получить медицинскую помощь на праздники — советы НСЗУ

Заботиться о себе заранее — полезная привычка. Особенно по праздникам, когда могут не работать врачи, аптеки и т.п. НСЗУ подготовила простой чек-лист, как не остаться без медицинской помощи на период праздников.

Позвони своему семейному врачу и узнай о графике работы. Если у тебя есть заключенная декларация с врачом, лучше позвонить или написать, ведь врач может уйти в отпуск на праздники.

Если декларации с врачом нет, ты можешь обратиться в ближайшую амбулаторию и найти там врача первичной медицинской помощи, если есть такая необходимость.

Договорись со своим врачом о способе связи. Если ты находишься под постоянным наблюдением врачей или беспокоишься о своем состоянии во время праздников, обсуди с врачом способ связи. Это может быть мессенджер или звонки и т. д.

Если ты находишься под постоянным наблюдением врачей или беспокоишься о своем состоянии во время праздников, обсуди с врачом способ связи. Это может быть мессенджер или звонки и т. д. Проверь Доступні ліки. Может быть так, что твой препарат заканчивается и его не хватит на период праздников. Поэтому, если это так, обратись к врачу за рецептом и получи в аптеке лекарство заранее.

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Обнови домашнюю аптечку. Это достаточно полезная привычка — проверять и выбрасывать лишнее, особенно в начале года. Сверь сроки годности лекарств, которые у тебя есть, и приобрети те, которых не хватает. Кстати, что лучше выбросить из аптечки, читай здесь.

Это достаточно полезная привычка — проверять и выбрасывать лишнее, особенно в начале года. Сверь сроки годности лекарств, которые у тебя есть, и приобрети те, которых не хватает. Кстати, что лучше выбросить из аптечки, читай здесь. Узнай альтернативные номера вызова скорой помощи. Если 103 перегружен, имей несколько альтернативных вызовов неотложной помощи. Их можно узнать в местных органах власти или на сайтах территориальных общин.

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