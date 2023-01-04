Медицинская помощь на праздники: что нужно знать и иметь заранее — чек-лист НСЗУ

Новогодне-рождественские праздники продолжаются, поэтому необходимо учесть, какие сервисы и услуги не работают в это время, чтобы не остаться без них. Так же и с врачами и медицинскими учреждениями. В Национальной службе здоровья Украины рассказали, как получить медицинскую помощь на праздники, если это понадобится.
Заботиться о себе заранее — полезная привычка. Особенно по праздникам, когда могут не работать врачи, аптеки и т.п. НСЗУ подготовила простой чек-лист, как не остаться без медицинской помощи на период праздников.
Если декларации с врачом нет, ты можешь обратиться в ближайшую амбулаторию и найти там врача первичной медицинской помощи, если есть такая необходимость.
Если декларации с врачом нет, ты можешь обратиться в ближайшую амбулаторию и найти там врача первичной медицинской помощи, если есть такая необходимость.
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