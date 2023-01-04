Медична допомога на свята: що потрібно знати і мати заздалегідь — чекліст НСЗУ

Новорічно-різдвяні свята тривають, тож необхідно зважити на те, які сервіси та послуги не працюють у цей час, щоб не залишитися без них. Так само і з лікарями та медичними закладами. У Національній службі здоров’я України розповіли, як отримати медичну допомогу на свята, якщо це знадобиться.
Дбати про себе завчасно — корисна звичка. Особливо у свята, коли можуть не працювати лікарі, аптеки тощо. НСЗУ підготувала простий чекліст, як не залишитися без медичної допомоги на період свят.
Якщо декларації з лікарем немає, ти можеш звернутися до найближчої амбулаторії і знайти там лікаря первинної медичної допомоги, якщо є така потреба.
Якщо декларації з лікарем немає, ти можеш звернутися до найближчої амбулаторії і знайти там лікаря первинної медичної допомоги, якщо є така потреба.
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