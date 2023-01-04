Медична допомога на свята: що потрібно знати і мати заздалегідь — чекліст НСЗУ

Новорічно-різдвяні свята тривають, тож необхідно зважити на те, які сервіси та послуги не працюють у цей час, щоб не залишитися без них. Так само і з лікарями та медичними закладами. У Національній службі здоров’я України розповіли, як отримати медичну допомогу на свята, якщо це знадобиться.

Як отримати медичну допомогу на свята — поради НСЗУ

Дбати про себе завчасно — корисна звичка. Особливо у свята, коли можуть не працювати лікарі, аптеки тощо. НСЗУ підготувала простий чекліст, як не залишитися без медичної допомоги на період свят.

Зателефонуй своєму сімейному лікарю і дізнайся про графік роботи. Якщо в тебе є укладена декларація з лікарем, краще подзвонити або написати, адже лікар може йти у відпустку на свята.

Якщо декларації з лікарем немає, ти можеш звернутися до найближчої амбулаторії і знайти там лікаря первинної медичної допомоги, якщо є така потреба.

Домовся зі своїм лікарем про спосіб зв’язку. Якщо ти перебуваєш під постійним наглядом лікарів або непокоїшся за свій стан під час свят, обговори з лікарем спосіб зв’язку. Це може бути месенджер або дзвінки тощо.

Якщо ти перебуваєш під постійним наглядом лікарів або непокоїшся за свій стан під час свят, обговори з лікарем спосіб зв’язку. Це може бути месенджер або дзвінки тощо. Перевір Доступні ліки. Може бути так, що твій препарат закінчується і його не вистачить на період свят. Тому, якщо це так, звернись до лікаря за рецептом і отримай в аптеці ліки заздалегідь.

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Онови домашню аптечку. Це доволі корисна звичка — перевіряти і викидати зайве, особливо на початку року. Звір терміни придатності ліків, що в тебе є, та придбай ті, яких не вистачає. До речі, що краще викинути з аптечки, читай тут.

Це доволі корисна звичка — перевіряти і викидати зайве, особливо на початку року. Звір терміни придатності ліків, що в тебе є, та придбай ті, яких не вистачає. До речі, що краще викинути з аптечки, читай тут. Дізнайся альтернативні номери виклику швидкої допомоги. Якщо 103 перевантажений, май кілька альтернативних номерів виклику невідкладної допомоги. Їх можна дізнатися в місцевих органах влади чи на сайтах територіальних громад.

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