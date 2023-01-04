Здоров'я та краса

Медична допомога на свята: що потрібно знати і мати заздалегідь — чекліст НСЗУ

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Січня 2023, 16:00
Як отримати медичну допомогу на свята — поради НСЗУ
Фото: Pexels

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