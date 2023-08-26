Чистый источник жизни! Как сделать дистиллированную воду дома

Дистиллированная вода все чаще используется не только в промышленности и медицине, но и просто в обиходе. В то же время возникает вопрос, как сделать дистиллированную воду дома.

Как сделать дистиллированную воду

Прежде всего, необходимо сделать отстоянную воду, с которой можно будет дальше работать и очищать ее. Для этого нужно налить обычную воду в чистую посуду или даже бутылку, но не закрывать крышкой.

В то же время следует следить, чтобы ничего лишнего не попало в воду, пока она будет отстаиваться не менее шести часов, а желательно — в течение суток. Также пока вода отстаивается, ее нельзя перемещать куда-то.

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После отстаивания все примеси и соли начнут оседать на дне емкости, поэтому нужно перелить в чистую посуду всего 3/4 воды. Именно эта часть пригодится для дистилляции одним из двух путей: выпаривание или замораживание.

Дистилляция воды путем выпаривания

В большую кастрюлю вылить отстоявшуюся воду. В эту посуду поставить емкость меньшего размера, например, глубокую тарелку или чашку, но чтобы ее края были выше уровня воды. Накрыть крышкой ручкой вниз кастрюлю с водой. Затем подождать, пока жидкость закипит. Пар, полученный после кипения, будет скапливаться на крышке и затем стекать в плавающую или стоящую в середине большой кастрюли емкость. Именно эта жидкость и будет дистиллированной водой. Однако важно постоянно следить за процессом для безопасности.

Дистилляция воды путем замораживания

В пластиковую или стеклянную бутылку налить отстоявшуюся воду. Положить бутылку в морозильную камеру на время, пока не замерзнет половина жидкости. Когда половина жидкости замерзнет, остальную часть следует вылить. Все, что останется, — заморозить. Именно это будет дистиллированная вода, ведь чистая жидкость замерзает значительно быстрее, чем с примесями.

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