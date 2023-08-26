Чистый источник жизни! Как сделать дистиллированную воду дома

Дистиллированная вода все чаще используется не только в промышленности и медицине, но и просто в обиходе. В то же время возникает вопрос, как сделать дистиллированную воду дома.
Прежде всего, необходимо сделать отстоянную воду, с которой можно будет дальше работать и очищать ее. Для этого нужно налить обычную воду в чистую посуду или даже бутылку, но не закрывать крышкой.
В то же время следует следить, чтобы ничего лишнего не попало в воду, пока она будет отстаиваться не менее шести часов, а желательно — в течение суток. Также пока вода отстаивается, ее нельзя перемещать куда-то.
После отстаивания все примеси и соли начнут оседать на дне емкости, поэтому нужно перелить в чистую посуду всего 3/4 воды. Именно эта часть пригодится для дистилляции одним из двух путей: выпаривание или замораживание.
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