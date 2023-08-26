Чисте джерело життя! Як зробити дистильовану воду вдома

Дистильована вода все частіше використовується не тільки у промисловості та медицині, але й просто в побуті. Водночас з’являється питання, як зробити дистильовану воду вдома.
Насамперед необхідно зробити відстояну воду, з якою можна буде далі працювати та очищувати її. Для цього потрібно налити звичайну воду у чистий посуд чи навіть пляшку, але не закривати кришкою.
Водночас варто стежити, щоб нічого зайвого не потрапило у воду, поки вона буде відстоюватись протягом щонайменше шести годин, а бажано — протягом доби. Також поки вода відстоюється, її не можна кудись переміщувати.
Після відстоювання усі домішки та солі почнуть осідати на дні ємності, тому потрібно перелити у чистий посуд лише 3/4 від води. Саме ця частина буде придатна для дистиляції одним з двох шляхів: випарювання чи заморожування.
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