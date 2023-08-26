Чисте джерело життя! Як зробити дистильовану воду вдома

Дистильована вода все частіше використовується не тільки у промисловості та медицині, але й просто в побуті. Водночас з’являється питання, як зробити дистильовану воду вдома.

Як зробити дистильовану воду

Насамперед необхідно зробити відстояну воду, з якою можна буде далі працювати та очищувати її. Для цього потрібно налити звичайну воду у чистий посуд чи навіть пляшку, але не закривати кришкою.

Водночас варто стежити, щоб нічого зайвого не потрапило у воду, поки вона буде відстоюватись протягом щонайменше шести годин, а бажано — протягом доби. Також поки вода відстоюється, її не можна кудись переміщувати.

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Після відстоювання усі домішки та солі почнуть осідати на дні ємності, тому потрібно перелити у чистий посуд лише 3/4 від води. Саме ця частина буде придатна для дистиляції одним з двох шляхів: випарювання чи заморожування.

Дистиляція води шляхом випарювання

У велику каструлю вилити відстояну воду. В цей посуд поставити ємність меншого розміру, наприклад, глибоку тарілку чи чашку, але щоб її краї були вищі, ніж рівень води. Накрити кришкою ручкою вниз каструлю з водою. Потім зачекати, поки рідина закипить. Пар, отриманий після кипіння, буде накопичуватися на кришці й потім стікати в ємність, яка плаває або стоїть у середині великої каструлі. Саме ця рідина і буде дистильованою водою. Однак важливо постійно слідкувати за процесом задля безпеки.

Дистиляція води шляхом заморожування

У пластикову або скляну пляшку налити відстояну воду. Покласти пляшку в морозильну камеру на деякий час, поки не замерзне половина рідини. Коли половина рідини замерзне, іншу частину потрібно вилити. Все, що залишиться, — заморозити. Саме це й буде дистильована вода, адже чиста рідина замерзає значно швидше, ніж з домішками.

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