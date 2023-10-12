Справишься за 15 минут. Как сделать экспресс-тест на COVID-19 — пошаговая инструкция

Осенний сезон повысил заболеваемость коронавирусом, хотя казалось, что о нем уже все забыли. Когда ехать в больницу не хочется или нет возможности, мы расскажем, как сделать экспресс-тест на ковид самостоятельно. Читайте инструкцию в материале.

Как сделать экспресс-тест на ковид самостоятельно

Если у тебя есть несколько симптомов, похожих на коронавирус, или ты контактировал(-а) с теми, кто заболел, на третий или пятый день можно сделать экспресс-тест на COVID-19. Важно отметить, что врачи не принимают их результаты ко вниманию, так что если тест окажется положительным, делать его придется еще раз в больнице.

Первыми симптомами, которые могут указывать на коронавирус, являются: температура, чувство усталости, головные боли, боли в мышцах, кашель, изменение запахов или исчезновение обоняния. В таких случаях стоит знать, как пользоваться тестом на ковид.

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Экспресс-тесты определяют антиген, он может быть М — что свидетельствует о пике болезни, и G — что ты уже переболел(-а) COVID-19. Лучше всего делать такой тест утром и натощак. Возьми мазок из носоглотки и полости рта.

Домашний экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции дает результат в течение 15-20 минут. Если результат отрицательный, а симптомы остались, попробуй повторить тестирование через 36 часов.

До проведения теста желательно не употреблять алкоголь и не курить. Тест должен быть пригодным, а упаковка целой. Внимательно прочти инструкцию, как сделать экспресс-тест на ковид, ведь они могут отличаться.

Распакуй все составляющие для тестирования и разложи их рядом. Закинь голову назад, проведи тампон в ноздре к задней стенке носоглотки. Соверши несколько вращательных движений. Достань тампон. Открути верхушку крышки пробирки с образцом, несколько капель смеси добавь в окошко кассеты, обозначенное буквой (S). Поставь таймер на 15 минут. Проверь результат теста.

Негативный тест — результат с одной красной полоской в контрольной зоне (C). А положительный, то есть заболевание, появление двух красных линий в линиях С и Т.

Ежели ничего не появляется, у теста истек срок годности или он был неправильно проведен.

Экспресс-тесты на коронавирус есть в свободной продаже, поэтому их можно купить в аптеке. До и после проведения теста тщательно вымой руки, выброси все средства в пакет и завяжите его.

В любом случае, если тест показал, что у тебя коронавирус, нужно обратиться к врачам, чтобы проверить, нет ли осложнений и проконсультироваться, когда уместно будет привиться.

Раньше мы рассказывали, какие прививки нужно делать взрослым после 25 лет.

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