Впораєшся за 15 хвилин. Як зробити експрес-тест на COVID-19 — покрокова інструкція

Осінній сезон підвищив захворюваність на коронавірус, хоча здавалося, що про нього вже всі забули. У разі, коли їхати в лікарню не хочеться або немає можливості, ми розповімо, як зробити експрес-тест на ковід самостійно. Читай інструкцію в матеріалі.

Як зробити експрес-тест на ковід самостійно

Якщо у тебе є кілька симптомів, схожих на коронавірус, або ти контактував(-ла) з тим, хто захворів, на третій або п’ятий день можна зробити експрес-тест COVID-19. Важливо зазначити, що лікарі не беруть їх результати до уваги, тож якщо тест виявиться позитивним, робити його доведеться ще раз у лікарні.

Першими симптомами, які можуть вказувати на коронавірус, є: температура, відчуття втоми, головний біль, біль у м’язах, кашель, зміна сприйняття запахів або зникнення нюху. Слід знати, як користуватися тестом на ковід.

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Експрес-тести визначають антиген, він може бути М — що свідчить про пік хвороби, а G — що ти вже перехворів(-ла) на COVID-19. Найкраще робити такий тест зранку натще. Візьми мазок із носоглотки та ротової порожнини.

Домашній експрес-тест на антиген до коронавірусної інфекції дає результат упродовж 15-20 хвилин. Якщо результат негативний, а симптоми залишилися, спробуй повторити тестування за 36 годин.

До проведення тесту бажано не вживати алкоголь та не курити. Тест має бути придатним, а пакування — цілим. Уважно прочитай інструкцію, як зробити експрес-тест на ковід самостійно, адже вони можуть відрізнятися.

Розпакуй усі складові для тестування та розклади їх поруч. Закинь голову назад, проведи тампон у ніздрі до задньої стінки носоглотки. Зроби кілька обертальних рухів. Дістань тампон. Відкрути верхівку кришки пробірки зі зразком, кілька крапель суміші додай у віконце касети, позначене буквою (S). Постав таймер на 15 хвилин. Перевір результат тесту.

Негативний тест — результат з однією червоною смужкою у контрольній зоні (C). А позитивний, тобто є захворювання, поява двох червоних ліній у лінії С та Т.

Якщо нічого не з’являється, у тесту збіг термін придатності або він був неправильно проведений.

Експрес-тести на коронавірус є у вільному продажу, тож їх можна придбати в аптеці. До та після проведення тесту ретельно помий руки, викинь усі засоби у пакет та зав’яжи його.

У будь-якому разі, коли тест показав, що в тебе коронавірус, потрібно звернутися до лікарів, щоб перевірити, чи немає ускладнень, та проконсультуватися, коли доречно буде зробити щеплення.

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