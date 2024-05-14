Как убрать боль между лопатками в домашних условиях: ищем причину боли и лечим

Между лопатками болит, ты не можешь найти удобное положение тела, не выдерживаешь долгого сиденья за ноутбуком и чувствуешь, что боль превращает твою жизнь в ад? Как убрать боль между лопатками в домашних условиях, и в каких случаях самолечение категорически противопоказано — читай в нашем материале.

Боль в спине между лопатками иногда появляется неожиданно даже у совсем молодого людей. А спровоцировать ее может малоподвижный образ жизни, небрежное отношение к самому себе, наследственность и разные заболевания. Итак, сначала разберемся: от чего может болеть между лопатками? А уже тогда обсудим, как именно ты будешь лечиться. В своем медицинском обозрении доктор Наянтара Санті указывает:

Причины боли в спине между лопатками

слабый мышечный корсет;

ущемление между позвонками нервов;

сколиоз;

язва желудка;

инфаркт;

печеночные или желчные колики.

Если боль между лопатками связана с ущемлением нервов или со слабым мышечным корсетом или сколиозом — этим проблемам можно помочь дома, с помощью физических упражнений. И мы дадим тебе советы. Но как определить, что это боль именно такого рода?

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Боль между лопатками как симптом разных болезней

Симптомы боли между лопатками, вызванной проблемами с мышцами и невралгией:

боль, напряжение и онемение в мышцах;

усиление боли при наклонах, поворотах, при поднятии тяжелых предметов, переохлаждении;

боль во время кашля, чихания и интенсивного дыхания.

А если боль связана с другими заболеваниями, лучше не медлить и обратиться к врачу. Помочь тебе выяснить причину такой боли поможет описание симптомов болезней:

Симптомы язвы желудка: боль ощущается больше под левой лопаткой, болит не постоянно, боль усиливается после еды.

Симптомы инфаркта: боль под левой лопаткой, отдающая в руку, шею, ключицу; боль возникла после сильных переживаний или физической нагрузки.

Симптомы печеночных или желчных колик: интенсивная боль под правой лопаткой, усиливающаяся ночью и утром, нервное возбуждение, тошнота.

Как убрать боль между лопатками физическими упражнениями

Если ты полностью уверен (а), что боль между лопатками вызвана слабым мышечным корсетом и перегрузкой позвоночника, тогда пора заняться лечебной гимнастикой, которая укрепит верхнюю часть спины, мышцы живота и плечи и поможет тебе убрать боль между лопатками.

Тренер Александра Пастушенко для издания Liga.net рассказала: для того, чтобы избавиться от боли между лопатками, нужно хорошо размять трапециевидную мышцу. Она предлагает три простых упражнения:

Упражнение 1: Подъем лопаток

Сядь на стуле. Выпрями спину. Ноги согни в коленях и поставь на ширине плеч. Подними плечи. Опусти плечи.

Выполняя упражнение, старайся поднять плечи как можно выше.

Упражнение 2: Круговые движения плечами

Оставайся в том же сидячем положении. Выполни круговые движения плечами. Сначала несколько оборотов назад. Затем выполни несколько оборотов вперед.

Во время выполнения упражнений не следует торопиться. Выполняй круговые движения медленно.

Старайся отвести плечи как можно дальше, сводя лопатки.

Упражнение 3: Разведение и сведение лопаток

Оставайся в том же сидячем положении. Разведи лопатки, прогибаясь вперед. Сведи лопатки, отводя плечи назад.

При проработке зоны лопаток и трапециевидной мышцы упражнения повторяй столько раз, сколько тебе комфортно. Не спеши. Делай упражнения вдумчиво, медленно и осторожно.

Если у тебя есть время и возможность выполнять более сложные упражнения, которые помогут тебе убрать боль между лопатками, то вот еще один комплекс. Для его выполнения нужен коврик для спортивных занятий, ведь упражнения ты будешь выполнять лежа.

Также, по совету врача Наянтара Санти ты можешь воспользоваться контрастной терапией:

Горячая и холодная терапия для облегчения боли между лопатками

Попробуй принять теплую ванну или сделать горячий компресс на зону плечей и между лопатками. А потом воспользуйся охлаждающим спреем, или приложи холод.

На горячую и холодную процедуру трать по 15 минут. Между процедурами обязательно делай не менее 2-часов перерыва, чтобы не “шокировать” кожу.

Воспользуйся нашими советами как убрать боль между лопатками, и почувствуй удовольствие от того, что двигаешься свободно.

Раньше мы писали об упражнениях против боли в спине.

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