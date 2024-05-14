Як прибрати біль між лопатками в домашніх умовах: шукаємо причину та лікуємо гімнастикою

Між лопатками болить, ти не можеш знайти зручне положення тіла, не витримуєш довгого сидіння за ноутбуком й відчуваєш, що біль перетворює життя на пекло? Як прибрати біль між лопатками в домашніх умовах та в яких випадках самолікування категорично протипоказане — читай у нашому матеріалі.

Біль у спині між лопатками може проявитися несподівано навіть у зовсім молодої людини. А спровокувати її може малорухливий спосіб життя, недбале ставлення до самого себе, спадковість та різні захворювання. Тож, спочатку розберемося: від чого може боліти між лопатками? А вже тоді обговоримо, як саме ти лікуватимешся. У своєму медичному огляді лікар Наянтара Санті зазначає:

Причини болю в спині між лопатками

слабкий м’язовий корсет;

защемлення між хребцями нервів;

сколіоз;

виразка шлунку;

інфаркт;

печінкові або жовчні кольки.

Якщо біль між лопатками пов’язаний із защемленням нервів або зі слабким м’язовим корсетом чи сколіозом — цим проблемам можна зарадити вдома за допомогою фізичних вправ. І ми дамо тобі поради. Але як визначити, що це саме такий біль?

Зараз також дивляться

Біль між лопатками, як симптом різних хвороб

Симптоми болю між лопатками, викликаного проблемами з м’язами та невралгією:

біль, напруження й оніміння в м’язах;

посилення болю під час нахилів, поворотів, при піднятті важких предметів, переохолодженні;

навіть біль під час кашлю, чхання, та інтенсивному диханні.

А якщо біль пов’язаний з іншими захворюваннями, краще не зволікати й звернутися до лікаря. Допомогти тобі з’ясувати причину такого болю допоможе опис симптомів хвороб:

Симптоми виразки шлунка: біль відчувається більше під лівою лопаткою, болить не постійно, біль посилюється після їди.

біль відчувається більше під лівою лопаткою, болить не постійно, біль посилюється після їди. Симптоми інфаркту: біль під лівою лопаткою, віддає в руку, шию, ключицю; біль виник після сильних переживань або фізичного навантаження.

біль під лівою лопаткою, віддає в руку, шию, ключицю; біль виник після сильних переживань або фізичного навантаження. Симптоми печінкових або жовчних кольок: інтенсивний біль під правою лопаткою, який посилюється ночі та вранці, нервове збудження, нудота.

Як прибрати біль між лопатками фізичними вправами

Якщо ти стовідсотково впевнений (-а), що біль між лопатками викликаний слабким м’язовим корсетом та перенавантаженням хребта, тоді час зайнятися лікувальною гімнастикою, яка зміцнить верхню частину спини, м’язи живота та плечі та допоможе тобі прибрати біль між лопатками.

Тренерка Олександра Пастушенко для видання Liga.net розповіла: для того, щоб позбутися болю між лопатками, потрібно добре розім’яти трапецієподібний м’яз і пропонує три простих вправи:

Вправа 1: Підіймання лопаток

Сядь на стілець. Випрями спину. Ноги зігни у колінах та постав на ширині плечей. Підійми плечі. Опусти плечі.

Виконуючи вправу намагайтесь підняти плечі якомога вище.

Вправа 2: Кругові рухи плечима

Залишайся у тому ж сидячому положенні. Виконай кругові рухи плечима. Спочатку декілька обертів назад. Потім виконай декілька обертів вперед.

Під час виконання вправ не варто поспішати. Виконуй кругові рухи повільно. Намагайся відвести плечі як можна далі, зводячи лопатки.

Вправа 3: Розведення та зведення лопаток

Залишайся у тому ж сидячому положенні. Розведи лопатки, прогинаючись вперед. Зведи лопатки, відводячи плечі назад.

Під час пропрацювання зони лопаток та трапецієподібного м’яза повторюй стільки раз, скільки тобі комфортно. Не поспішай. Виконуйте вправи вдумливо, повільно та обережно.

Якщо ти маєш час і можливість виконувати складніші вправи, які допоможуть тобі прибрати біль між лопатками, то от тобі іще один комплекс. Для його виконання потрібен килимок для спортивних занять, адже вправи ти будеш виконувати лежачи.

Також за порадою лікаря Наянтара Санті ти можеш скористатися контрастною терапією.

Гаряча і холодна терапія для полегшення болю між лопатками

Спробуй прийняти теплу ванну або зроби гарячий компрес на зону плечей та між лопатками. А потім скористайся охолоджувальним спреєм, або приклади холод.

На гарячу та холодну процедуру витрачай по 15 хвилин. Між процедурами обов’язково роби не менш як 2-годинну перерву, щоб не “шокувати” шкіру.

Скористайся нашими порадами, як прибрати біль між лопатками, та відчуй задоволення від того, що рухаєшся вільно.

Раніше ми писали про вправи проти болю у спині.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.