Как убрать герпес: врач рассказала о лучших методах лечения

Очень часто герпес на губах появляется перед каким-то важным событием. Врачи говорят, что такая реакция может быть из-за нервного напряжения или стресса.

Также герпетическая инфекция чаще всего преследует людей в холодное время года. Как убрать герпес в домашних условиях — читай в материале.

Дерматолог Ксения Недолуженко отмечает, что герпес — распространенное вирусное заболевание, характеризующееся появлением сыпи в виде пузырьков. Они сосредотачиваются в определенном участке тела человека (чаще всего — на губах) и вызывают зуд или жжение.

Сейчас также смотрят

Симптомы герпеса на губах:

появляются пузырьки, похожие на маленькие шарики;

эти пузырьки могут объединяться в одно целое;

образования увеличиваются в размерах;

жжение;

зуд;

лихорадка (редко);

плохое самочувствие.

Почему возникает герпес на губах

Причиной герпесной инфекции могут быть:

переохлаждение или перегрев тела;

стресс, стрессовая ситуация;

перенесенное заболевание;

пониженный иммунитет;

повреждение целостности кожи;

гормональные изменения.

Как не заразиться герпесом

Не трогать сыпь руками, мыть руки после случайного контакта с инфекцией. Пользоваться только личным полотенцем, косметикой и посудой. Воздержаться от поцелуев с незнакомцами. Наносить противовирусные средства не пальцами, а косметическими палочками.

Как вылечить герпес на губе

По словам эксперта, полностью вылечить герпес невозможно. Он остается навсегда в организме и может активироваться в моменты его ослабления. У некоторых людей он может не проявляться вообще.

Помни, что самое главное — не трогать пузырьки, не давить на них, чтобы не занести бактериальную инфекцию.

По словам врача, лучше совмещать лечение с применением таблеток и местных противовирусных кремов. В таком случае заболевание проходит быстрее и не распространяется на коже.

Как быстро вылечить герпес на губе, который возникает очень часто

При частых обострениях вирусной инфекции более шести раз в год, необходимо сделать специальную вакцину против герпеса. При появлении первых признаков болезни используй противовирусную мазь: Ацикловир, Герпевир, Вальтрекс, Вальтровир. Также важно соблюдать диету. Она должна содержать продукты, обогащенные цинком, витамины А, Е, С.

Ошибки при лечении герпеса:

Врач выделяет основные ошибки, которые только вредят при лечении инфекции:

лечить болезнь спиртом, чесноком, зеленкой;

полностью отказаться от лечения герпеса;

не соблюдать гигиену;

раздирать или раздавливать пузырек на губе.

Трихолог рассказала, как восстановить волосы в домашних условиях, подробности читай в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.