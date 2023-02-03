Как убрать герпес: врач рассказала о лучших методах лечения

Очень часто герпес на губах появляется перед каким-то важным событием. Врачи говорят, что такая реакция может быть из-за нервного напряжения или стресса.
Также герпетическая инфекция чаще всего преследует людей в холодное время года. Как убрать герпес в домашних условиях — читай в материале.
Дерматолог Ксения Недолуженко отмечает, что герпес — распространенное вирусное заболевание, характеризующееся появлением сыпи в виде пузырьков. Они сосредотачиваются в определенном участке тела человека (чаще всего — на губах) и вызывают зуд или жжение.
Причиной герпесной инфекции могут быть:
По словам эксперта, полностью вылечить герпес невозможно. Он остается навсегда в организме и может активироваться в моменты его ослабления. У некоторых людей он может не проявляться вообще.
Помни, что самое главное — не трогать пузырьки, не давить на них, чтобы не занести бактериальную инфекцию.
Помни, что самое главное — не трогать пузырьки, не давить на них, чтобы не занести бактериальную инфекцию.
По словам врача, лучше совмещать лечение с применением таблеток и местных противовирусных кремов. В таком случае заболевание проходит быстрее и не распространяется на коже.
При частых обострениях вирусной инфекции более шести раз в год, необходимо сделать специальную вакцину против герпеса. При появлении первых признаков болезни используй противовирусную мазь: Ацикловир, Герпевир, Вальтрекс, Вальтровир. Также важно соблюдать диету. Она должна содержать продукты, обогащенные цинком, витамины А, Е, С.
Врач выделяет основные ошибки, которые только вредят при лечении инфекции:
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