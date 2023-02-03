Як прибрати герпес: лікарка розповіла про найкращі методи лікування

Дуже часто герпес на губах з’являється перед якоюсь важливою подією. Лікарі говорять, що така реакція може бути наслідком нервового напруження або стресу.
Також герпетична інфекція найчастіше переслідує людей у холодну пору року. Як прибрати герпес у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Дерматологиня Ксенія Недолуженко зазначає, що герпес — поширене вірусне захворювання, яке характеризується появою висипів у вигляді пухирців. Вони зосереджуються у певній ділянці тіла людини (найчастіше — на губах) та викликають свербіж або печіння.
Причиною виникнення герпесної інфекції можуть бути:
За словами експерта, повністю вилікувати герпес неможливо. Він залишається в організмі назавжди й може активуватися у моменти його ослаблення. У деяких людей він може не проявлятися взагалі.
Пам’ятай, що найголовніше — не чіпати бульбашки, не тиснути на них, щоб не занести бактеріальну інфекцію.
Пам’ятай, що найголовніше — не чіпати бульбашки, не тиснути на них, щоб не занести бактеріальну інфекцію.
За словами лікарки, краще поєднувати лікування із застосуванням таблеток та місцевих противірусних кремів. У такому разі захворювання минає швидше і не поширюється на шкірі.
При частих загостреннях вірусної інфекції понад шість разів на рік необхідно зробити спеціальну вакцину проти герпесу. При появі перших ознак хвороби використовуй противірусну мазь: ацикловір, Герпевір, Вальтрекс, Вальтровір. Також важливо дотримуватися дієти. Вона має містити продукти, збагачені цинком, вітаміни А, Е, С.
Лікарка виділяє основні помилки, які тільки шкодять лікуванню інфекції:
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