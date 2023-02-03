Як прибрати герпес: лікарка розповіла про найкращі методи лікування

Дуже часто герпес на губах з’являється перед якоюсь важливою подією. Лікарі говорять, що така реакція може бути наслідком нервового напруження або стресу.

Також герпетична інфекція найчастіше переслідує людей у холодну пору року. Як прибрати герпес у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Дерматологиня Ксенія Недолуженко зазначає, що герпес — поширене вірусне захворювання, яке характеризується появою висипів у вигляді пухирців. Вони зосереджуються у певній ділянці тіла людини (найчастіше — на губах) та викликають свербіж або печіння.

Зараз також дивляться

Симптоми герпесу на губах:

з’являються пухирці, схожі на маленькі бульбашки;

ці пухирці можуть об’єднуватися в одне ціле;

утворення збільшуються у розмірах;

печіння;

свербіж;

лихоманка (рідко);

погане самопочуття.

Чому виникає герпес на губах

Причиною виникнення герпесної інфекції можуть бути:

переохолодження або перегрів тіла;

стрес, стресова ситуація;

перенесене захворювання;

знижений імунітет;

пошкодження цілісності шкіри;

гормональні зміни.

Як не заразитися герпесом

Не чіпати висипання руками, мити руки після випадкового дотику з інфекцією. Користуватися тільки особистим рушником, косметикою та посудом. Утриматися від поцілунків із незнайомцями. Наносити противірусні засоби не пальцями, а косметичними паличками.

Як вилікувати герпес на губі

За словами експерта, повністю вилікувати герпес неможливо. Він залишається в організмі назавжди й може активуватися у моменти його ослаблення. У деяких людей він може не проявлятися взагалі.

Пам’ятай, що найголовніше — не чіпати бульбашки, не тиснути на них, щоб не занести бактеріальну інфекцію.

За словами лікарки, краще поєднувати лікування із застосуванням таблеток та місцевих противірусних кремів. У такому разі захворювання минає швидше і не поширюється на шкірі.

Як швидко вилікувати герпес на губі, який виникає дуже часто

При частих загостреннях вірусної інфекції понад шість разів на рік необхідно зробити спеціальну вакцину проти герпесу. При появі перших ознак хвороби використовуй противірусну мазь: ацикловір, Герпевір, Вальтрекс, Вальтровір. Також важливо дотримуватися дієти. Вона має містити продукти, збагачені цинком, вітаміни А, Е, С.

Помилки при лікуванні герпесу:

Лікарка виділяє основні помилки, які тільки шкодять лікуванню інфекції:

лікувати хворобу спиртом, часником, зеленкою;

повністю відмовлятися від лікування герпесу;

не дотримуватися гігієни;

роздирати або розчавлювати пухирець на губі.

Трихолог розповіла, як відновити волосся в домашніх умовах. Деталі читай у нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.