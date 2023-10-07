Чтобы спать, как младенец! Рассказываем все о сне: какой матрас выбрать, когда надо менять подушку и нужно ли надевать пижаму

В современном мире стресс, технологии и активный ритм жизни часто мешают нам получать качественный отдых. И стоит помнить, что хороший сон — это не просто желание, а необходимость. Поскольку именно это время для нашего тела и ума регенерироваться, восстанавливаться и заряжаться для нового дня.

А о том как лучше спать, в чем это делать и какой матрас выбрать, чтобы лучше отдыхать ночью рассказали WebMD.

Как улучшить качество сна: советы

Нужно ли носить пижаму

Все зависит от личных предпочтений. Если в комнате тепло, можно спать без одежды. Однако, если ты чувствуешь холод — это может мешать сну.

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Поэтому если выбираешь пижаму, помни, что она должна быть из натуральных материалов, таких как хлопок на лето или фланель на зиму, и свободно сидеть на теле. Если же у тебя ночью мерзнут ноги — помогут носки.

Какой матрас выбрать

Тут нет универсального решения, главное — обеспечить комфорт спины и тела.

Поэтому выбирай матрас, соблюдая правило, что он должен быть достаточно твердым, чтобы поддерживать положение спины во время сна и одновременно достаточно мягким, чтобы подстраиваться под форму тела.

Есть несколько вариантов матрасов:

Пружинный. Он может быть как мягкий, так и твердый. При выборе такого типа матраса ориентируйся на личные потребности и прочность пружин.

Он может быть как мягкий, так и твердый. При выборе такого типа матраса ориентируйся на личные потребности и прочность пружин. Memory. Это идеальный вариант для тех, кто имеет проблемы с мышцами или суставами. Но они слишком нагреваются во время сна

Это идеальный вариант для тех, кто имеет проблемы с мышцами или суставами. Но они слишком нагреваются во время сна Надувной. Но это не те матрасы, которые сразу приходят на ум. Такой вид матраса имеет воздушные камеры, которые помогут подобрать индивидуальную жесткость и поддержку. Так твой партнер сможет персонализировать свою сторону кровати, при этом не влияя на твою часть.

О постели и подушке

Постель должна быть из натуральных материалов и чистой. Рекомендуется менять ее минимум раз в неделю.

Заменяй подушку каждые полтора года. Для того чтобы проверить, пришло ли время менять подушку, согни ее пополам. Если она не восстанавливает форму после этого — пора купить новую.

Также используй большую подушку для головы, а еще одну — помести между коленей, чтобы обеспечить правильное положение позвоночника.

Еще один совет. Не забывай застилать кровать — это может улучшить качество твоего сна.

А для того, чтобы не просыпаться от каждого звука, помогает белый шум. Он обладает успокаивающим эффектом и помогает заснуть. Относительно поз для сна, спать в любой позе на боку считается правильным. Но лучшим для сна является положение эмбриона.

Ранее мы рассказывали, почему постоянно хочется спать и как с этим бороться.

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