Чтобы спать, как младенец! Рассказываем все о сне: какой матрас выбрать, когда надо менять подушку и нужно ли надевать пижаму

В современном мире стресс, технологии и активный ритм жизни часто мешают нам получать качественный отдых. И стоит помнить, что хороший сон — это не просто желание, а необходимость. Поскольку именно это время для нашего тела и ума регенерироваться, восстанавливаться и заряжаться для нового дня.
А о том как лучше спать, в чем это делать и какой матрас выбрать, чтобы лучше отдыхать ночью рассказали WebMD.
Все зависит от личных предпочтений. Если в комнате тепло, можно спать без одежды. Однако, если ты чувствуешь холод — это может мешать сну.
Поэтому если выбираешь пижаму, помни, что она должна быть из натуральных материалов, таких как хлопок на лето или фланель на зиму, и свободно сидеть на теле. Если же у тебя ночью мерзнут ноги — помогут носки.
Тут нет универсального решения, главное — обеспечить комфорт спины и тела.
Тут нет универсального решения, главное — обеспечить комфорт спины и тела.
Поэтому выбирай матрас, соблюдая правило, что он должен быть достаточно твердым, чтобы поддерживать положение спины во время сна и одновременно достаточно мягким, чтобы подстраиваться под форму тела.
Есть несколько вариантов матрасов:
Постель должна быть из натуральных материалов и чистой. Рекомендуется менять ее минимум раз в неделю.
Заменяй подушку каждые полтора года. Для того чтобы проверить, пришло ли время менять подушку, согни ее пополам. Если она не восстанавливает форму после этого — пора купить новую.
Также используй большую подушку для головы, а еще одну — помести между коленей, чтобы обеспечить правильное положение позвоночника.
Еще один совет. Не забывай застилать кровать — это может улучшить качество твоего сна.
Еще один совет. Не забывай застилать кровать — это может улучшить качество твоего сна.
А для того, чтобы не просыпаться от каждого звука, помогает белый шум. Он обладает успокаивающим эффектом и помогает заснуть. Относительно поз для сна, спать в любой позе на боку считается правильным. Но лучшим для сна является положение эмбриона.
Ранее мы рассказывали, почему постоянно хочется спать и как с этим бороться.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.