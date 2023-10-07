Щоб спати, як немовля! Розповідаємо усе про сон: який матрац обрати, коли треба змінювати подушку та чи потрібно одягати піжаму

У сучасному світі стрес, технології та активний ритм життя часто заважають нам отримувати якісний відпочинок. І варто пам’ятати, що хороший сон — це не просто бажання, а необхідність. Оскільки саме це час для нашого тіла і розуму, щоб регенеруватися, відновлюватися та заряджатися для нового дня.

А про те, як краще спати, в чому це робити та який матрац обрати, аби найкраще відпочити вночі, розповіли WebMD.

Як покращити якість сну: поради

Чи потрібно носити піжаму

Усе залежить від особистих уподобань. Якщо в кімнаті тепло, можна спати без одягу. Однак, якщо ти відчуваєш холод — це може заважати сну.

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Тож якщо обираєш піжаму, пам’ятай, що вона має бути з натуральних матеріалів, таких як бавовна на літо або фланель на зиму, і вільно сидіти на тілі. Якщо ж у тебе вночі мерзнуть ноги — допоможуть шкарпетки.

Який матрац обрати

Тут немає універсального рішення, головне — забезпечити комфорт спини та тіла.

Тож обирай матрац, дотримуючись правила, що він має бути доволі твердим, аби підтримувати положення спини під час сну та водночас достатньо м’яким, щоб підлаштовуватися під форму тіла.

Є кілька варіантів матраців:

Пружинний. Він може бути як м’який, так і твердий. При виборі такого типу матраца орієнтуйся на особисті потреби та міцність пружин.

Він може бути як м’який, так і твердий. При виборі такого типу матраца орієнтуйся на особисті потреби та міцність пружин. Memory. Це ідеальний варіант для тих, хто має проблеми з м’язами або суглобами. Але вони занадто нагріваються під час сну.

Це ідеальний варіант для тих, хто має проблеми з м’язами або суглобами. Але вони занадто нагріваються під час сну. Надувний. Але це не ті матраци, які одразу спадають на думку. Такий вид матраца має повітряні камери, які допоможуть підібрати індивідуальну жорсткість і підтримку. Так твій партнер може персоналізувати свій бік ліжка, при цьому не впливаючи на твою частину.

Про постіль та подушку

Постіль має бути з натуральних матеріалів і чистою. Рекомендується змінювати її щонайменше раз на тиждень.

Подушку міняй кожні півтора року. Для того, щоб перевірити, чи настав час змінювати подушку, зігни її навпіл. Якщо вона не відновлює форму після цього — пора придбати нову.

Також використовуй велику подушку для голови, а ще одну — поклади між колін, щоб забезпечити правильне положення хребта.

Ще одна порада. Не забувай застеляти ліжко — це може покращити якість твого сну.

А для того, аби не прокидатися від кожного звуку, допомагає білий шум. Він має заспокійливий ефект та допомагає заснути. Щодо поз для сну, спати у будь-якій позі на боці вважається правильним. Але найкращим для сну є положення ембріона.

Раніше ми розповідали, чому постійно хочеться спати та як з цим боротися.

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