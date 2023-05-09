Здоровье и красота

Вещи какого цвета покупать на лето, чтобы быть в моде? И это даже не яркие цвета

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 мая 2023, 17:00
Який колір носитимуть усі на весні та влітку 2023 — модні тенденції
Фото: Pexels

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