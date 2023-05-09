Вещи какого цвета покупать на лето, чтобы быть в моде? И это даже не яркие цвета

Весна и лето — то самое время, когда можно создавать смелые образы, экспериментировать со стилями, ставить яркие акценты и следовать модным тенденциям. Не надо одевать пуховики, пальто или плащи, которые будут прятать твой наряд. Но чтобы все были в восторге от твоего образа, нужно правильно выбирать цветовую гамму. Мы расскажем, какой цвет будет популярен в конце весны и летом 2023 года.

Какой цвет будут носить весной и летом 2023 года

Летом особо не поносишь темные вещи, ведь в них очень жарко. Конечно, темные образы выглядят великолепно, но в этом году создается тенденция на светлые вещи среди модниц.

Поэтому популярным цветом весны и лета 2023 является белый.

Уже появилась тенденция на светлые джинсы, все больше женщин и мужчин стали носить эти штаны в голубых оттенках. Белый цвет очень хорошо подходит к ним. Более того, этот цвет поможет создать стильные и нежные весенние образы.

Преимущества белого цвета в одежде

Есть несколько основных причин, почему стоит приобрести белые вещи в этом летнем сезоне:

белый цвет позволяет с легкостью создать трендовый в этом сезоне образ в стиле тихая роскошь;

это хороший фон для ярких акцентов — сумок, украшений и обуви;

этот цвет соответствует настроению теплых сезонов — белый total look всегда смотрится очень легко и нежно;

вещи белого цвета подойдут для любых мероприятий: от похода в офис до вечернего выхода;

белый цвет помогает гармонично разбавить вещи темной гаммы, а также впишется в базовый гардероб.

Белый цвет был ведущей тенденцией на мировых подиумах, ее поддержали и украинские дизайнеры. Так что в наших магазинах тоже можно найти много красивых вещей белого цвета.

Летом всегда жарко, поэтому в основном мы носим одежду без рукавов. Ранее мы рассказывали, какие футболки будут модными летом 2023 года.

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