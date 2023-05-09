Речі якого кольору купувати на літній сезон, щоб бути в тренді? І це навіть не яскраві кольори

Весна та літо — саме той час, коли можна створювати сміливі образи, експериментувати зі стилями, ставити яскраві акценти та слідкувати за модними тенденціями. Не треба вдягати пуховики, пальта чи плащі, які ховатимуть твоє вбрання. Але, щоб усі були у захваті від твого образу, треба правильно обирати кольорову гаму. Ми розповімо, який колір буде популярним наприкінці весни та влітку 2023.

Який колір носитимуть навесні та влітку 2023

Влітку особливо не поносиш темних речей, адже у них дуже спекотно. Звісно, образи мають чудовий вигляд, але цього року створюється тенденція на світлі речі серед модниць.

Тож популярним кольором весни та літа 2023 є білий.

Уже з’явилася тенденція на світлі джинси, дедалі більше жінок та чоловіків стали носити ці штани у голубих відтінках. Білий колір дуже добре пасуватиме до них. Ба більше, цей колір допоможе створити стильні та ніжні весняні образи.

Переваги білого кольору в одязі

Є кілька основних причин, чому варто придбати білі речі у цьому літньому сезоні:

білий колір дає змогу з легкістю створити трендовий у цьому сезоні образ в стилі тиха розкіш;

це хороше тло для яскравих акцентів — сумок, прикрас та взуття;

цей колір відповідає настрою теплих сезонів — білосніжний total look завжди виглядає дуже легко і ніжно;

речі білого кольору підійдуть для будь-яких подій: від походу в офіс до вечірнього виходу;

білий колір допомагає гармонійно розбавити речі темної гами, а також впишеться у базовий гардероб.

Білий колір був провідною тенденцією на світових подіумах, її підтримали й українські дизайнери. Тож у наших магазинах теж можна знайти багато красивих речей білого кольору.

Влітку завжди спекотно, тож переважно ми носимо одяг без рукавів. Раніше ми розповідали, які футболки будуть модними влітку 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!