Здоров'я та краса

Речі якого кольору купувати на літній сезон, щоб бути в тренді? І це навіть не яскраві кольори

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Травня 2023, 17:00
Який колір носитимуть усі на весні та влітку 2023 — модні тенденції
Фото: Pexels

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