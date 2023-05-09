Речі якого кольору купувати на літній сезон, щоб бути в тренді? І це навіть не яскраві кольори

Весна та літо — саме той час, коли можна створювати сміливі образи, експериментувати зі стилями, ставити яскраві акценти та слідкувати за модними тенденціями. Не треба вдягати пуховики, пальта чи плащі, які ховатимуть твоє вбрання. Але, щоб усі були у захваті від твого образу, треба правильно обирати кольорову гаму. Ми розповімо, який колір буде популярним наприкінці весни та влітку 2023.
Влітку особливо не поносиш темних речей, адже у них дуже спекотно. Звісно, образи мають чудовий вигляд, але цього року створюється тенденція на світлі речі серед модниць.
Тож популярним кольором весни та літа 2023 є білий.
Тож популярним кольором весни та літа 2023 є білий.
Уже з’явилася тенденція на світлі джинси, дедалі більше жінок та чоловіків стали носити ці штани у голубих відтінках. Білий колір дуже добре пасуватиме до них. Ба більше, цей колір допоможе створити стильні та ніжні весняні образи.
Є кілька основних причин, чому варто придбати білі речі у цьому літньому сезоні:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARSEGO (@marsego_lovesyou)
Публикация от MARSEGO (@marsego_lovesyou)
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Публикация от KULAKOVSKY???????? (@kulakovsky)
Білий колір був провідною тенденцією на світових подіумах, її підтримали й українські дизайнери. Тож у наших магазинах теж можна знайти багато красивих речей білого кольору.
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Публикация от OUN (@oun_official__)
Влітку завжди спекотно, тож переважно ми носимо одяг без рукавів. Раніше ми розповідали, які футболки будуть модними влітку 2023.
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