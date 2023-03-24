Операция не страшнее слепоты: все о катаракте и ее лечении

Есть немало опасных болезней, которые могут привести к полной потере зрения как в пожилом, так и в молодом возрасте. Но большинство поддается лечению при своевременной диагностике.
Одним из таких заболеваний является катаракта. Мы рассказали, у кого может возникнуть, что провоцирует катаракту, какие симптомы, стадии и методы ее лечения.
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, сопровождающееся падением остроты зрения. Она является одной из распространенных причин слепоты вследствие заболевания.
Болезнь присуща людям в пожилом возрасте и классифицируется как приобретенная. Но есть случаи врожденной катаракты у детей и молодых. Причиной врожденной катаракты является внутриутробная или генетическая патология.
Кроме патологий, врожденную и приобретенную катаракту может спровоцировать ряд факторов:
Любой из этих факторов оказывает влияние на хрусталик глаза. Это повышает его функциональные и компенсаторные возможности, приводит к нарушению обменных процессов, разрушению структур и развитию помутнения.
Симптомы катаракты для каждого индивидуальны. Но есть общие признаки, которые нельзя игнорировать. Так что если ты чувствуешь хоть что-то из перечня, не игнорируй это, а обратись к офтальмологу. Признаки:
Болезнь не отнимет зрение моментально, она будет прогрессировать постепенно. Так, выделяют несколько стадий:
Она может возникнуть в разные временные рамки после операции по удалению катаракты. Существует несколько разновидностей — фиброзная, пленчатая, зернистая и т. д.
В начале развития катаракты возможно медикаментозное лечение, предупреждающее помутнение всего хрусталика.
Врачи назначают препараты, которые способны активировать обменные процессы и содержат глутамин, аскорбиновую кислоту, цистеин и т. д. Однако они могут только приостановить развитие катаракты, а не вылечить ее.
На последующих стадиях, где наблюдается понижение остроты зрения и человек начинает испытывать дискомфорт либо понижение работоспособности, врачи назначают хирургическое вмешательство.
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