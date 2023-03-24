Операция не страшнее слепоты: все о катаракте и ее лечении

Есть немало опасных болезней, которые могут привести к полной потере зрения как в пожилом, так и в молодом возрасте. Но большинство поддается лечению при своевременной диагностике.

Одним из таких заболеваний является катаракта. Мы рассказали, у кого может возникнуть, что провоцирует катаракту, какие симптомы, стадии и методы ее лечения.

Катаракта: причины, симптомы

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, сопровождающееся падением остроты зрения. Она является одной из распространенных причин слепоты вследствие заболевания.

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Болезнь присуща людям в пожилом возрасте и классифицируется как приобретенная. Но есть случаи врожденной катаракты у детей и молодых. Причиной врожденной катаракты является внутриутробная или генетическая патология.

Причины врожденной и приобретенной катаракты

Кроме патологий, врожденную и приобретенную катаракту может спровоцировать ряд факторов:

естественное старение организма;

неблагоприятное течение беременности: краснуха в первые три месяца беременности, алкогольное или наркотическое отравление, некоторые противозачаточные средства и др.;

нарушение внутриутробного развития;

генетический фактор;

резус-несовместимость матери и плода;

болезни эндокринной системы, нарушение обмена веществ, инфекционные и дерматологические заболевания;

влияние химических, токсичных и ядовитых веществ: нафталин, тринитротолуол, динитрофенол и т. п.;

избыточное употребление отдельных лекарственных препаратов: сульфаниламидов, кортикостероидов;

расстройства питания;

употребление алкоголя, курение;

гиповитаминоз: недостаток витаминов А, Е, фолиевой и пантотеновой кислот;

травма глаза;

тепловое воздействие инфракрасного и ультрафиолетового излучений;

диабет.

Любой из этих факторов оказывает влияние на хрусталик глаза. Это повышает его функциональные и компенсаторные возможности, приводит к нарушению обменных процессов, разрушению структур и развитию помутнения.

Симптомы

Симптомы катаракты для каждого индивидуальны. Но есть общие признаки, которые нельзя игнорировать. Так что если ты чувствуешь хоть что-то из перечня, не игнорируй это, а обратись к офтальмологу. Признаки:

снижение зрения;

искажение изображения;

ощущение пелены или тумана перед глазами;

мигание перед глазами: пятна, полосы, штрихи;

двоение в глазах;

проблемы восприятия цвета.

Стадии развития катаракты

Болезнь не отнимет зрение моментально, она будет прогрессировать постепенно. Так, выделяют несколько стадий:

Начальная — может длиться от одного – трех до 10-20 лет. Первые признаки наблюдаются в коре хрусталика и на экваторе. Центральная часть длительное время остается прозрачной, так что больного беспокоят только точки, мушки или полосы в глазах.

Незрелая. Патологический процесс распространяется во всю кору хрусталика, из-за чего резко падает острота зрения и повышается риск развития внутриглазной гипертензии.

Зрелая. Помутнения приобретают грязно-серый однородный цвет. Больной теряет предметное зрение, но может различать цвета и воспринимать зону происхождения света.

Перезрелая — эта стадия состоит из двух фаз:

Молочная катаракта. Содержимое хрусталика становится жидким и приобретает молочную окраску. Человек теряет способность определять направление светового луча. Морганиевая катаракта. Происходит постепенное рассасывание пробкового слоя хрусталика.

Вторичная катаракта — это помутнение задней капсулы хрусталика.

Она может возникнуть в разные временные рамки после операции по удалению катаракты. Существует несколько разновидностей — фиброзная, пленчатая, зернистая и т. д.

Лечение катаракты

В начале развития катаракты возможно медикаментозное лечение, предупреждающее помутнение всего хрусталика.

Врачи назначают препараты, которые способны активировать обменные процессы и содержат глутамин, аскорбиновую кислоту, цистеин и т. д. Однако они могут только приостановить развитие катаракты, а не вылечить ее.

На последующих стадиях, где наблюдается понижение остроты зрения и человек начинает испытывать дискомфорт либо понижение работоспособности, врачи назначают хирургическое вмешательство.

К сожалению, сейчас существует высокая вероятность получить травму глаз, ведь именно на них приходится 13% травм во время войны. Мы рассказали, как оказать первую помощь при ранении органа зрения.

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