Операція не страшніша за сліпоту: усе про катаракту та лікування

Існує чимало небезпечних хвороб, які можуть призвести до повної втрати зору як у літньому, так і в молодому віці. Та більшість піддається лікуванню за вчасної діагностики.
Одним із таких захворювань є катаракта. Ми розповіли, у кого може виникнути катаракта, що її провокує, які симптоми, стадії і методи лікування.
Катаракта — це помутніння кришталика ока, яке супроводжується зниженням гостроти зору. Вона є однією з найпоширеніших причин сліпоти внаслідок захворювання.
Хвороба притаманна людям літнього віку й класифікується як набута. Але є випадки й вродженої катаракти у дітей та молодих. Причиною вродженої катаракти є внутрішньоутробна або генетична патологія.
Крім патологій, вроджену та набуту катаракту може спровокувати низка факторів:
Будь-який з цих несприятливих факторів впливає на кришталик ока. Це підвищує його функціональні та компенсаторні можливості, призводить до порушення обмінних процесів, руйнування структур і розвитку помутніння.
Симптоми катаракти для кожного індивідуальні. Але є загальні ознаки, які не можна ігнорувати. Тож якщо ти відчуваєш бодай щось із переліку, не ігноруй це, а звернися до офтальмолога. Ознаки:
Хвороба не забере зір моментально, вона прогресуватиме поступово. Так, виокремлюють кілька стадій:
Початкова — може тривати від одного – трьох до 10-20 років. Перші ознаки спостерігаються в корі кришталика та на екваторі. Центральна частина тривалий час лишається прозорою, тож хворого турбують тільки крапки, мушки чи смуги в очах.
Незріла. Патологічний процес поширюється на всю кору кришталика, через що різко падає гострота зору й підвищується ризик розвитку внутрішньоочної гіпертензії.
Зріла. Помутніння набувають брудно-сірого однорідного кольору. Хворий втрачає предметний зір, але ще може розрізняти кольори та має здатність сприймати зону походження світла.
Перезріла — ця стадія розподіляється на дві фази:
Вторинна катаракта — це помутніння задньої капсули кришталика. Вона може виникнути у різні часові проміжки після операції з видалення катаракти. Існує кілька різновидів — фіброзна, плівчаста, зерниста тощо.
На початку розвитку катаракти можливе медикаментозне лікування, яке запобігає помутнінню всього кришталика.
Лікарі призначають препарати, які здатні активувати обмінні процеси та містять глутамін, аскорбінову кислоту, цистеїн тощо. Однак вони можуть тільки тимчасово зупинити розвиток катаракти, а не вилікувати її.
На подальших стадіях, де спостерігається зниження гостроти зору і людина починає відчувати дискомфорт чи зниження працездатності, лікарі призначають хірургічне втручання.
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