Какую боль терпеть нельзя и когда нужно обратиться к врачу

Боль — это сигнал, который посылает нам мозг, если с организмом что-то не так. Есть состояния, когда терпеть боль можно и большого ущерба от этого не будет.

Однако у нас бывают и ургентные состояния, когда терпеть и игнорировать боль нельзя ни в коем случае, а необходимо звонить по телефону врачу или в “скорую”.

Что это за состояния и когда точно нужно обращаться за профессиональной помощью, рассказали в своем Telegram Здоровье и Медицина.

Сейчас также смотрят

О чем может сигнализировать боль

Мы по-разному реагируем на боль. Это зависит от болевого порога, контекста и другого. Как утверждает врач-нейрохирург Вадим Ильяшенко, угрожающий негативный контекст усугубляет боль.

К примеру, боль из-за травмы мизинца пианист будет чувствовать сильнее футболиста.

Но есть боль, которую терпеть нельзя, ведь последствия могут быть роковыми.

Сильная головная боль может сигнализировать о:

гипертоническом кризе — внезапном существенном скачке артериального давления. ГК может привести к инсульту или инфаркту миокарда;

разрыве аневризмы головного мозга — здесь нужна неотложная нейрохирургическая помощь.

Сильная боль за грудиной может предупредить о:

инфаркте миокарда;

тромбоэмболии.

Сильные боли в животе могут свидетельствовать о:

остром панкреатите — воспалении поджелудочной железы;

остром холецистите — обострении желчнокаменной болезни, что чревато разрывом желчного пузыря;

гинекологических патологиях — от разрыва кисты яичника до внематочной беременности;

язве желудка с перфорацией — массированной кровопотере;

кишечной непроходимости — это частичное или полное прекращение продвижения пищи по кишечнику, что может иметь фатальные последствия;

простатите — воспалении предстательной железы. Без лечения приводит к ухудшению процесса мочеиспускания и понижению половой функции, включая бесплодие.

Боль в ноге:

нарушение периферического кровообращения — риск ишемической болезни, инфаркта или инсульта. Без лечения заболевание периферических артерий может привести к гангрене и ампутации конечностей.

Также боли в ногах могут возникать при варикозе вен. Как диагностировать варикоз и можно ли лечить самостоятельно, читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!