Какую боль терпеть нельзя и когда нужно обратиться к врачу

Боль — это сигнал, который посылает нам мозг, если с организмом что-то не так. Есть состояния, когда терпеть боль можно и большого ущерба от этого не будет.
Однако у нас бывают и ургентные состояния, когда терпеть и игнорировать боль нельзя ни в коем случае, а необходимо звонить по телефону врачу или в “скорую”.
Что это за состояния и когда точно нужно обращаться за профессиональной помощью, рассказали в своем Telegram Здоровье и Медицина.
Мы по-разному реагируем на боль. Это зависит от болевого порога, контекста и другого. Как утверждает врач-нейрохирург Вадим Ильяшенко, угрожающий негативный контекст усугубляет боль.
К примеру, боль из-за травмы мизинца пианист будет чувствовать сильнее футболиста.
К примеру, боль из-за травмы мизинца пианист будет чувствовать сильнее футболиста.
Но есть боль, которую терпеть нельзя, ведь последствия могут быть роковыми.
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Также боли в ногах могут возникать при варикозе вен. Как диагностировать варикоз и можно ли лечить самостоятельно, читай в нашем материале.
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