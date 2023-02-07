Який біль терпіти не можна та коли треба звертатися до лікаря

Біль — це сигнал, який посилає нам мозок, коли з організмом щось негаразд. Є стан, коли терпіти біль можна і великої шкоди від цього не буде.

Проте в нас бувають й ургентні стани, коли терпіти та ігнорувати біль не можна в жодному разі, а необхідно телефонувати до лікаря чи “швидкої”.

Що це за стани та коли вже точно треба звертатися за фаховою допомогою, розповіли у своєму Telegram Здоров’я та Медицина.

Зараз також дивляться

Про що може сигналізувати біль

Ми по-різному реагуємо на біль. Це залежить від больового порогу, контексту тощо. Як стверджує лікар-нейрохірург Вадим Ілляшенко, загрозливий негативний контекст посилює біль.

Приміром, біль через травму мізинця піаніст відчуватиме сильніше за футболіста.

Але є біль, який терпіти не можна, адже наслідки можуть бути фатальними.

Сильний головний біль може сигналізувати про:

гіпертонічний криз — раптове суттєве зростання артеріального тиску. ГК може призвести до інсульту або інфаркту міокарда;

розрив аневризми головного мозку — тут потрібна невідкладна нейрохірургічна допомога.

Сильний біль за грудиною може попередити про:

інфаркт міокарда;

тромбоемболію.

Сильний біль у животі може свідчити про:

гострий панкреатит — запалення підшлункової залози;

гострий холецистит — загострення жовчнокам’яної хвороби, що загрожує розривом жовчного міхура;

гінекологічні патології — від розриву кисти яєчника до позаматкової вагітності;

виразку шлунку з перфорацією — масовану крововтрату;

кишкову непрохідність — часткове або повне припинення просування їжі по кишківнику, що може закінчитись фатально;

простатит — запалення передміхурової залози. Без лікування призводить до погіршення процесу сечовипускання та зниження статевої функції, включаючи безплідність.

Біль у нозі:

порушення периферичного кровообігу — ризик ішемічної хвороби, інфаркту чи інсульту. Без лікування захворювання периферичних артерій може призвести до гангрени та ампутації кінцівок.

Також біль у ногах може виникати при варикозі вен. Як діагностувати варикоз та чи можна лікувати самостійно — читай у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!