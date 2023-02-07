Який біль терпіти не можна та коли треба звертатися до лікаря

Біль — це сигнал, який посилає нам мозок, коли з організмом щось негаразд. Є стан, коли терпіти біль можна і великої шкоди від цього не буде.
Проте в нас бувають й ургентні стани, коли терпіти та ігнорувати біль не можна в жодному разі, а необхідно телефонувати до лікаря чи “швидкої”.
Що це за стани та коли вже точно треба звертатися за фаховою допомогою, розповіли у своєму Telegram Здоров’я та Медицина.
Ми по-різному реагуємо на біль. Це залежить від больового порогу, контексту тощо. Як стверджує лікар-нейрохірург Вадим Ілляшенко, загрозливий негативний контекст посилює біль.
Приміром, біль через травму мізинця піаніст відчуватиме сильніше за футболіста.
Приміром, біль через травму мізинця піаніст відчуватиме сильніше за футболіста.
Але є біль, який терпіти не можна, адже наслідки можуть бути фатальними.
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Також біль у ногах може виникати при варикозі вен. Як діагностувати варикоз та чи можна лікувати самостійно — читай у нашому матеріалі.
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