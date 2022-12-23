Сознательное питание или шаг в бездну: о преимуществах и недостатках веганства и как правильно к нему подготовиться

Сознательное питание заполонило тренды социальных сетей. Даже во время войны веганство и вегетарианство не стали менее популярны среди населения Украины. Но многих смущает, безопасно ли вообще отказываться от продуктов животного происхождения и какая опасность кроется за неправильно разобранной темой веганского питания?

Об этом и как правильно организовать веганское меню, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько.

Веганский рацион может быть здоровым и сбалансированным, но существует там и много подводных камней и рисков, — объясняет Голобородько.

Что означает сбалансированное веганское питание

По словам нутрициолога, это значит, что у тебя нет перекоса в сторону зерен или только овощей, ты получаешь все типы макро- и микроэлементов из разного набора продуктов.

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— Есть ряд витаминов и минералов, которые должны пропиваться курсами ежегодно, после назначения врача. У кого-то переход на веганство совсем некорректный и вредит, поэтому стоит ставить здоровье на первое место среди любых советов.

Что может вызвать неправильный переход на веганство

дефицит полноценного белка (аминокислот), коллагена, дополнительного белка;

дефицит витаминов группы B: В9 и В12 в первую очередь;

дефицит фолатов и карнитина;

нехватку минералов, особенно железа и цинка;

нехватку витамина А и Омега-3 EPA и DHA.

— Чем мы старше, тем более выражены у нас разные воспаления и аутоиммунные болезни, — отмечает Голобородько.

Так что следует понимать, что не всем можно переходить на строгий веганский рацион.

Кому нельзя переходить на веганство

Детям: дети наиболее чувствительны к дефицитам, их микробиом только формируется. Беременным: возможно, только с добавками и консультацией. Мамам, кормящим грудью. Тем, кто имеет РХП и некоторые аутоиммунные заболевания.

Также не рекомендуется переход на новое для тебя питание в состоянии стресса или депрессии. Ведь в такой период твой организм наоборот потребует больше питательных веществ. Как стресс связан с питанием — читай в нашем материале.

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