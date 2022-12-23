Свідоме харчування чи крок у безодню: про переваги та недоліки веганства і як правильно до нього підготуватися

Свідоме харчування заполонило тренди соціальних мереж. Навіть під час війни веганство та вегетаріанство не стали менш популярними серед населення України. Та багатьох бентежить, чи безпечно взагалі відмовлятися від продуктів тваринного походження та яка небезпека криється за неправильно розібраною темою веганського харчування?

Про це та як правильно організувати веганське меню, розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Веган-раціон може бути здоровим і збалансованим, але існує там і багато підводних каменів та ризиків, — пояснює Голобородько.

Що означає збалансоване веганське харчування

За словами нутриціологині, це означає, що у тебе немає перекосу у бік зерен чи тільки овочів, ти отримуєш всі типи макро- та мікроелементів з різного набору продуктів.

Зараз також дивляться

— Та є ряд вітамінів і мінералів, які треба пропивати курсами щорічно, після призначення лікаря. У когось перехід на веганство зовсім не коректне і шкодить, тож варто ставити здоров’я на перше місце серед будь-яких порад.

Що може викликати неправильний перехід на веганство

дефіцит повноцінного білка (амінокислот), колагену, додаткового білка;

дефіцит вітамінів групи B: передусім В9 та В12;

дефіцит фолатів та карнітину;

нестачу мінералів, особливо заліза та цинку;

нестачу вітаміну А та Омега-3 EPA та DHA.

— Чим старші ми, тим більш виражені у нас різні запалення та аутоімунні хвороби, — зазначає Голобородько.

Тож варто розуміти, що не всім можна переходити на строгий веганський раціон.

Кому не можна переходити на веганство

Дітям: діти найбільш чутливі до дефіцитів, їхній мікробіом тільки формується. Вагітним: можливо тільки з добавками та консультацією. Мамам, що годують грудьми. Тим, хто має РХП та деякі аутоімунні захворювання.

Також не рекомендується перехід на нове для тебе харчування у стані стресу чи депресії. Адже в такий період твій організм навпаки потребуватиме більше поживних речовин. Як стрес пов’язаний з харчуванням — читай у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!