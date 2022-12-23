Здоров'я та краса

Свідоме харчування чи крок у безодню: про переваги та недоліки веганства і як правильно до нього підготуватися

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 07:30
Веганське харчування
Фото: Pexels

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