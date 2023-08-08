Растет косточка на стопе? Что такое халюс вальгус, причины его появления и методы лечения

Некоторые люди могут заметить, как на стопе, возле большого пальца появляется шишка. Эта косточка является одной из самых частых ортопедических проблем.

Обычно, люди так и называют это заболевание “косточка на ноге”, но медицинское название халюс вальгус или вальгусная деформация стопы.

Мы расскажем, что такое халюс вальгус, какие причины появления и как лечить косточку на ноге.

Сейчас также смотрят

Почему появляется косточка на ноге

Деформация пальца стопы — не только эстетическая проблема. Она приносит боль в суставе при ходьбе, из-за нее быстро устают ноги и тяжело подобрать правильную и удобную обувь. Люди жалуются на частые мозоли и натоптыши, что тоже приносить много дискомфорта.

Следует отметить, что выражение “растет косточка на ноге”, не совсем точное. Ведь она не растет, а деформируется. Первая плюсневая кость выгибается во внутреннюю сторону. В результате появляется шишка.

Деформация большого пальца стопы может возникать из разных причин. Самые распространенные из них:

плоскостопие;

неудобная и узкая обувь на высоком каблуке;

наследственность;

избыточный вес;

артрит;

травма стопы и т. д.

Как вылечить косточку на ноге

Шишка на стопе приносит много неудобств: от выбора обуви к постоянным болям. Поэтому люди хотят быстрее ее вылечить.

Чтобы процесс лечения прошел быстро и был успешным надо обращаться к врачу еще на самых ранних стадиях. Как только увидел(-а), что нарастает шишка, надо обратиться к ортопеду.

Хочется отметить, что в этом случае лучше не использовать никакие народные методы, или мази, которые должны “растворить шишку”. Ведь это не поможет, а наоборот может вызвать ожог.

Чтобы исправить деформацию стопы, ортопеды часто используют комбинированные методики лечения. Во время этого плюсневая кость “выравнивается” и закрепляется в необходимом положении специальными металлическими фиксаторами.

Если ты обратился(-лась) к специалисту на ранней стадии, он может посоветовать использовать различные ортопедические средства, например бандаж для большого пальца стопы, специальные пластины и корректоры.

Чтобы вывести сустав или кость в нужное положение могут применять ортезировку, тутеры, шины, гипсование или тейпирование. Такие средства иногда могут уменьшить боль, но саму причину заболевания не устранят.

Кроме этого, надо выбирать правильную обувь, пользоваться ортопедическими стельками.

Также убрать косточку на ноге можно хирургическим способом. Операция позволяет иссекать патологические разрастания, фиксировать кости специальными спицами или пластинами для восстановления нормального соотношения костей. Но это требует длительной реабилитации.

В любом случае не нужно прибегать к самолечению. Всегда надо обращаться за помощью к специалистам, ведь врач может оценить ситуацию и подобрать индивидуальное лечение.

Правильная обувь может предотвратить развитие различных болезней стопы и появление мозолей. Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать обувь.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.