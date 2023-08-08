Росте кісточка на стопі? Що таке халюс вальгус, причини його появи та методи лікування

Деякі люди можуть помітити, як на стопі біля великого пальця з’являється шишка. Ця кісточка є однією з найчастіших ортопедичних проблем.

Зазвичай, люди так і називають це захворювання “кісточка на нозі”, але медична назва — халюс вальгус або вальгусна деформація стопи.

Ми розповімо, що таке халюс вальгус, які причини появи та як лікувати кісточку на нозі.

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Чому з’являється кісточка на нозі

Деформація пальця стопи — не лише естетична проблема. Вона приносить біль у суглобі при ходьбі, через неї швидко втомлюються ноги та важко підібрати правильне та зручне взуття. Люди скаржаться на часті мозолі та натоптні, що теж приносить багато дискомфорту.

Слід зазначити, що вислів “росте кісточка на нозі”, не зовсім точний. Адже вона не росте, а деформується. Перша плеснова кістка вигинається у внутрішній бік. В результаті з’являється шишка.

Деформація великого пальця стопи може бути з різних причин. Найпоширеніші з них:

плоскостопість;

незручне та вузьке взуття на високих підборах;

спадковість;

зайва вага;

артрит;

травма стопи тощо.

Як вилікувати кісточку на нозі

Шишка на стопі приносить багато незручностей: від вибору взуття до постійних болів. Тому люди хочуть швидше її вилікувати.

Щоб процес лікування пройшов швидко і був успішним треба звертатися до лікаря ще на ранніх стадіях. Як тільки побачив(-ла), що наростає шишка, треба звернутися до ортопеда.

Хочеться відзначити, що в цьому випадку краще не використовувати жодні народні методи, або мазі, які мають “розчинити шишку”. Адже це не допоможе, а навпаки може спричинити опік.

Щоб виправити деформацію стопи, ортопеди часто використовують комбіновані методики лікування. Під час цього плеснова кістка “вирівнюється” і закріплюється у необхідному положенні спеціальними металевими фіксаторами.

Якщо ти звернувся до фахівця на ранній стадії, він може порадити використовувати різні ортопедичні засоби, наприклад бандаж для великого пальця стопи, спеціальні пластини й коректори.

Щоб вивести суглоб або кістку в потрібне положення, можуть застосовувати ортезування, тутери, шини, гіпсування або тейпування. Такі засоби іноді можуть зменшити біль, але причину захворювання не усунуть.

Крім цього, треба вибирати правильне взуття, користуватися ортопедичними устілками.

Також прибрати кісточку на нозі можна хірургічним способом. Операція дозволяє висікати патологічні розростання, фіксувати кістки спеціальними спицями чи пластинами для відновлення нормального співвідношення кісток. Але це потребує тривалої реабілітації.

У жодному разі не потрібно вдаватися до самолікування. Завжди треба звертатися за допомогою до фахівців, адже лікар може оцінити ситуацію та підібрати індивідуальне лікування.

Правильне взуття може запобігти розвитку різних хвороб стопи та появі мозолів. Раніше ми розповідали, як правильно обирати взуття.

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