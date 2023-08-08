Здоров'я та краса

Росте кісточка на стопі? Що таке халюс вальгус, причини його появи та методи лікування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Серпня 2023, 07:00
Кісточка на нозі: ознаки, діагностика та методи лікування
Фото: Pexels

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