Язык костюмов: как образ Зеленского задает тон встречам с мировыми лидерами

— Прежде всего, президент Зеленский, я хочу отметить, что вы выглядите фантастически в этом костюме!

— Спасибо. А вы в том же костюме, что и тогда. Я свой сменил, — с улыбкой ответил Владимир Зеленский американскому журналисту и большому поклоннику MAGA Брайану Гленну, который в феврале раскритиковал наряды главы Украины в Белом доме.

Именно таким диалогом началась новая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме несколько дней назад. Эта встреча была приятнее февральской.

Дональд Трамп в этот раз отметил: тоже хотел сделать комплимент украинскому коллеге за новый образ.

Но кто стоит за дипломатией haute couture? Издание Reuters пообщалось с дизайнером костюма для Владимира Зеленского Виктором Анисимовым. Самое интересное из разговора читай дальше, в нашем материале.

Костюм Зеленского в Белом доме

После 24 февраля 2025 года в гардеробе украинского президента — ни одного намека на гражданскую жизнь. Его одежда, сдержанная и темная, показывает жизнь Украины в состоянии войны.

Этот стиль с намеком на милитари узнаваем. Часть мира воспринимает это как должное. Но полгода назад украинцы с удивлением увидели, что новая администрация США — не среди таких.

Поэтому в прошлую пятницу украинский дизайнер Виктор Анисимов показал Владимиру Зеленскому новый черный костюм. От остальных его отличала небольшая деталь — разрез на спине, немного напоминающий гражданский костюм.

Это наши надежды на мир, — сказал Анисимов для Reuters.

— Мы считаем, что если добавим что-то тонкое к этому образу, что-то от гражданской одежды к его форме, это будет как талисман на счастье, — добавил дизайнер.

Кто знает, способствовал ли именно этот элемент теплой атмосфере на встрече, однако через несколько минут Трамп похвалил Зеленского за выбор одежды.

Этот черный костюм Анисимов представил с еще одним, таким же, но синим — как наряды ко Дню Независимости Украины. Но прежде чем дизайнер успел поправить рукава после примерки, зазвонил телефон со срочным запросом от администрации: президенту нужен был костюм для поездки в США.

Не могу сказать, что мы сшили костюм специально для саммита НАТО или для важного разговора с Трампом и европейскими лидерами. Костюм — это просто костюм, — сказал Анисимов.

Он добавил, что у Зеленского есть около пяти похожих пиджаков с небольшими отличиями.

С Анисимовым Зеленский работал еще в период работы в Квартал 95. Около пяти лет они не пересекались до тех пор, пока дизайнеру не предложили создать капсульную коллекцию для президента.

Он вдохновлялся именно военными, чтобы выразить свою поддержку этим людям.

Анисимов создал несколько костюмов для украинского руководителя, в том числе Зеленский появлялся на похоронах Папы Фрациска и на саммите НАТО.

Одежда играет огромную роль в дипломатии. Раньше мы рассказывали тебе историю женщины, присылающей всем первым лицам стран украинские вышиванки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!