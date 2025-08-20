Мова костюмів: як образ Зеленського задає тон зустрічам зі світовими лідерами

— Передусім, президенте Зеленський, я хочу відзначити, що ви маєте фантастичний вигляд у цьому костюмі!

— Дякую. А ви в тому самому костюмі, що й тоді. Я свій змінив, — з посмішкою відповів Володимир Зеленський американському журналісту та великому прихильнику MAGA Браяну Ґленну, який у лютому розкритикував вбрання очільника України у Білому домі.

Саме таким діалогом почалася нова зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі кілька днів тому. Ця зустріч була приємнішою, ніж лютнева.

Дональд Трамп цього разу зазначив: теж хотів зробити комплімент українському колезі щодо нового образу.

Але хто стоїть за дипломатією haute couture? Видання Reuters поспілкувалося з дизайнером костюма для Володимира Зеленського Віктором Анісімовим. Найцікавіше з розмови читай далі у нашому матеріалі.

Костюм Зеленського у Білому домі

Після 24 лютого 2025 року у гардеробі українського президента — жодного натяку на цивільне життя. Його одяг, стриманий та темний, показує життя України у стані війни.

Цей стиль з натяком на мілітарі є впізнаваним. Частина світу сприймає це як належне. Але півроку тому українці з подивом побачили, що нова адміністрація США — не серед таких.

Тож минулої пʼятниці український дизайнер Віктор Анісімов показав Володимиру Зеленському новий чорний костюм. Від решти його відрізняла невелика деталь — розріз на спині, який трохи нагадує цивільний костюм.

Це наші надії на мир, — сказав Анісімов для Reuters.

— Ми вважаємо, що якщо ми додамо щось тонке до цього образу, щось від цивільного одягу до його форми, то це буде як талісман на щастя, — додав дизайнер.

Хто зна, чи саме цей елемент сприяв теплій атмосфері на зустрічі, однак за кілька хвилин Трамп похвалив Зеленського за вибір одягу.

Цей чорний костюм Анісімов представив з іще одним, таким самим, але синім — як вбрання до Дня Незалежності України. Але перш ніж дизайнер встиг поправити рукава після примірки, задзвонив телефон із терміновим запитом від адміністрації: президенту потрібен був костюм для його поїздки до США.

Не можу сказати, що ми пошили костюм спеціально для саміту НАТО чи для важливої розмови з Трампом та європейськими лідерами. Костюм — це просто костюм, — сказав Анісімов.

Він додав, що у Зеленського є близько п’яти схожих піджаків з невеликими відмінностями.

З Анісімовим Зеленський працював ще у період роботи у Квартал 95. Близько пʼяти років вони не перетиналися, доки дизайнеру не запропонували створити капсульну колекцію для президента.

Він надихався саме військовими, аби висловити свою підтримку цим людям.

Анісімов створив кілька костюмів для українського очільника, зокрема в них Зеленський зʼявлявся на похороні Папи Франциска та на саміті НАТО.

Одяг відіграє велику роль у дипломатії. Раніше ми розповідали тобі історію жінки, яка надсилає всім першим особам країн українські вишиванки.

