Магнитные бури 12 сентября: чего ожидать от геомагнитной активности

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, возникающие в связи с поступлением к Земли возбужденных потоков солнечного ветра на высоких скоростях. Читай в материале, какова будет геомагнитная активность сегодня, 12 сентября, и стоит ли готовиться к магнитной буре.

Магнитные бури 12 сентября: прогноз на день

Согласно Solarmeteo сегодня, 12 сентября, не предполагается мощная геомагнитная активность. Кр-индекс не будет превышать значения 2, что означает отсутствие магнитной бури. Кроме того, сегодня и завтра скорость солнечного ветра будет постепенно уменьшаться, в результате чего геомагнитная среда будет находиться в состоянии покоя.

В общем, эти показатели не несут вреда ни электронным приборам, ни спутникам, ни стабильности связи. Люди также ничего не заметят, и поэтому пятница, 12 сентября, будет спокойным днем.

Воздействие магнитных бурь: возможные симптомы

Симптомы воздействия магнитных бурь абсолютно разнообразны: от головной боли до нарушения давления и сердцебиения. Среди физических симптомов можно выделить следующие:

головная боль и головокружение;

проблемы с давлением;

сердцебиение и нарушение сердечного ритма;

боли в мышцах и суставах;

общая слабость и усталость.

Психологические симптомы, которые могут возникнуть при геомагнитной активности:

нарушение сна;

эмоциональная нестабильность;

нарушение концентрации.

Также следует помнить, что хронические заболевания могут обостриться, а если магнитная буря будет сильной, то неосторожное отношение к себе может привести к инфаркту миокарда или нарушению мозгового кровообращения.

Магнитные бури: как защитить себя

Во время геомагнитной активности важно беречь свой организм: следует избегать общего переутомления, стрессовых ситуаций и чрезмерной физической нагрузки. Также в течение дня следует пить много чистой питьевой воды. Кроме поддержания водного баланса, она может уменьшить негативное влияние геомагнитной активности.

Не менее важно наладить полноценный хороший сон, ведь он повышает стойкость к воздействию магнитных бурь на организм. Еще помогут спокойные прогулки по улице в максимальной тишине.

