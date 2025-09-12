Магнітні бурі 12 вересня: чого очікувати від геомагнітної активності

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, що виникають у зв’язку з надходженням до Землі збуджених потоків сонячного вітру на високих швидкостях. Читай у матеріалі, яка буде геомагнітна активність сьогодні, 12 вересня, та чи варто готуватися до магнітної бурі.

Магнітні бурі 12 вересня: прогноз на день

Згідно із Solarmeteo сьогодні, 12 вересня, не передбачається потужної геомагнітної активності. Кр-індекс не буде перевищувати значення 2, що означає відсутність магнітної бурі. Окрім цього, сьогодні та завтра швидкість сонячного вітру буде поступово зменшуватись, у результаті чого геомагнітне середовище перебуватиме у стані спокою.

Загалом ці показники не несуть шкоди ні електронним приладам, ні супутникам, ні стабільності зв’язку. Люди так само нічого не помітять, і п’ятниця, 12 вересня, буде спокійним днем.

Вплив магнітних бур: можливі симптоми

Симптоми впливу магнітних бур є абсолютно різноманітними: від головного болю до порушення тиску та серцебиття. Серед фізичних симптомів можна зазначити наступні:

головний біль і запаморочення;

проблеми з тиском;

серцебиття та порушення сердечного ритму;

біль у м’язах та суглобах;

загальна слабкість та втома.

Психологічні симптоми, які можуть виникнути під час геомагнітної активності:

порушення сну;

емоційна нестабільність;

порушення концентрації.

Також варто пам’ятати, що хронічні захворювання можуть загостритися, а якщо магнітна буря буде сильною, то необережне ставлення до свого здоров’я може призвести до інфаркту міокарда або порушення мозкового кровообігу.

Магнітні бурі: як себе захистити

Під час геомагнітної активності важливо берегти свій організм: слід уникати загальної перевтоми, стресових ситуацій та фізичного надмірного навантаження. Також протягом дня слід пити багато чистої води. Окрім підтримки водного балансу, вона може зменшити негативний вплив геомагнітної активності.

Не менш важливо налагодити повноцінний якісний сон, адже він підвищує стійкість до впливу магнітних бур на організм. Ще допоможуть спокійні прогулянки вулицею у максимальній тиші.

