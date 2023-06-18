Тренды — вещь неустанная, однако следить за ними бывает не только полезно, но и интересно.

Этим летом стоит обратить внимание на несколько трендов в аксессуарах, чтобы сделать свой образ совершенным и свежим.

О шести трендах в аксессуарах на лето 2023 рассказала украинская стилистка Маргарита Мурадова.

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Тренды аксессуаров на лето 2023

Стилистка Маргарита Мурадова говорит: в этом сезоне можно смело экспериментировать с фактурами и цветами, которые тебе нравятся.

Пляжные накидки-кроше

Кроше — это техника работы вязания. Благодаря этому одежда или накидка будет иметь фактуру, которую легко можно соединить со льняными или хлопковыми брюками, майками или платьями.

Такие накидки выглядят изысканно и ярко, особенно если объединить несколько техник вязания.

Козырёк

Такой козырёк, напоминающий кепку без верхней части, конечно, не защитит голову от солнца, но скроет от лучей глаза и придаст интересный вид твоему образу.

Маргарита Мурадова советует обратить внимание на плетеные козырьки, сделанные из соломы.

Такие козырьки идеально подойдут к платьям с цветочным принтом.

Очки, накидки и пояса: шесть трендовых аксессуаров твоего лета 2023 / 3 Фотографии

Соломенные панамки

Продолжая тему головных уборов, стоит отметить, что трендом этого лета также есть соломенные панамки, которые придают образу “правильной инфантильности”.

Стилистка советует выбирать панамку в соответствии с формой лица и не бояться носить такой аксессуар с платьями и даже каблуками.

Пояс-украшение

Такой самостоятельный аксессуар идеально подойдет под платья, юбки, костюмы и даже на голый живот или брюки на низком ходу.

Главное, чтобы пояс ложился или обматывался прямо по талии.

— Такой пояс классно сочетается с рубашками размера оверсайз. Также советую присмотреться к рубашкам из льна или хлопка, — говорит Маргарита Мурадова.

Очки как самостоятельный аксессуар

В этом сезоне многие звезды носят очки как дополнение для своего образа, часто выбирая даже саму оправу без стеклышек с диоптрией.

Можно просто использовать прозрачное стекло, а выбирать оправу под собственную форму лица и предпочтения: цвет или даже узоры.

Также стилистка отмечает, что такой аксессуар идеально подойдет мужчинам, которым нечем подчеркнуть свое лицо.

Украшения на нитках

Отдельного внимания заслуживают украшения на нитках.

— Используйте все: ракушки, бижутерию, жемчуг или дорогой металл — в сочетании с веревкой это будет выглядеть нежно и ярко, — говорит Мурадова.

А вот какого цвета стоит выбирать вещи этого сезона и что будет в моде летом 2023 года, мы рассказывали в нашем другом материале.

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