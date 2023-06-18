Очки, накидки и пояса: шесть трендовых аксессуаров твоего лета 2023

Тренды — вещь неустанная, однако следить за ними бывает не только полезно, но и интересно.
Этим летом стоит обратить внимание на несколько трендов в аксессуарах, чтобы сделать свой образ совершенным и свежим.
О шести трендах в аксессуарах на лето 2023 рассказала украинская стилистка Маргарита Мурадова.
Стилистка Маргарита Мурадова говорит: в этом сезоне можно смело экспериментировать с фактурами и цветами, которые тебе нравятся.
Кроше — это техника работы вязания. Благодаря этому одежда или накидка будет иметь фактуру, которую легко можно соединить со льняными или хлопковыми брюками, майками или платьями.
Такие накидки выглядят изысканно и ярко, особенно если объединить несколько техник вязания.
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Допис, поширений Купальники, пляжний одяг (@kupalniki.for.you)
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Допис, поширений travel_beauty_style_ (@travel_beauty_style_)
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Допис, поширений Стиль, Мода , Тренды / Валерия (@analista_di_tendenza)
Такой козырёк, напоминающий кепку без верхней части, конечно, не защитит голову от солнца, но скроет от лучей глаза и придаст интересный вид твоему образу.
Маргарита Мурадова советует обратить внимание на плетеные козырьки, сделанные из соломы.
Такие козырьки идеально подойдут к платьям с цветочным принтом.
Продолжая тему головных уборов, стоит отметить, что трендом этого лета также есть соломенные панамки, которые придают образу “правильной инфантильности”.
Стилистка советует выбирать панамку в соответствии с формой лица и не бояться носить такой аксессуар с платьями и даже каблуками.
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Допис, поширений Cliche Albania (@clichealbania)
Такой самостоятельный аксессуар идеально подойдет под платья, юбки, костюмы и даже на голый живот или брюки на низком ходу.
Главное, чтобы пояс ложился или обматывался прямо по талии.
Главное, чтобы пояс ложился или обматывался прямо по талии.
— Такой пояс классно сочетается с рубашками размера оверсайз. Также советую присмотреться к рубашкам из льна или хлопка, — говорит Маргарита Мурадова.
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Допис, поширений VARNIKA SANGOI (@varnikasangoi)
В этом сезоне многие звезды носят очки как дополнение для своего образа, часто выбирая даже саму оправу без стеклышек с диоптрией.
Можно просто использовать прозрачное стекло, а выбирать оправу под собственную форму лица и предпочтения: цвет или даже узоры.
Можно просто использовать прозрачное стекло, а выбирать оправу под собственную форму лица и предпочтения: цвет или даже узоры.
Также стилистка отмечает, что такой аксессуар идеально подойдет мужчинам, которым нечем подчеркнуть свое лицо.
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Допис, поширений Specscart. (@specscart)
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Допис, поширений Dino & Clara (@dinottica)
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Допис, поширений Optica Brekasi (@optica_brekasi)
Отдельного внимания заслуживают украшения на нитках.
— Используйте все: ракушки, бижутерию, жемчуг или дорогой металл — в сочетании с веревкой это будет выглядеть нежно и ярко, — говорит Мурадова.
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Допис, поширений Крамниця якісних аксесуарів (@kallini.accessories)
А вот какого цвета стоит выбирать вещи этого сезона и что будет в моде летом 2023 года, мы рассказывали в нашем другом материале.
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