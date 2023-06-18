Тренди — річ невпинна, проте стежити за ними буває не лише корисно, а й цікаво.

Цього літа варто звернути увагу на кілька трендів в аксесуарах, аби зробити свій образ довершеним та свіжим.

Про шість трендів серед аксесуарів на літо 2023 розповіла українська стилістка Маргарита Мурадова.

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Тренди аксесуарів на літо 2023

Стилістка Маргарита Мурадова каже: цього сезону можна сміливо експериментувати з фактурами та кольорами, які подобаються.

Пляжні накидки-кроше

Кроше — це техніка роботи в’язання. Завдяки цьому одяг чи накидка матиме фактуру, яку легко можна поєднати з лляними чи бавовняними штанами, майками чи сукнями.

Такі накидки виглядають вишукано та яскраво, особливо якщо поєднати кілька технік в’язання.

Картуз

Такий картуз, що нагадує кепку без верхньої частини, звісно, не захистить голову від сонця, але сховає від променів очі та додасть цікавого вигляду твоєму образу.

Маргарита Мурадова радить звернути увагу на плетені картузи, зроблені з соломи.

Такі картузи ідеально підійдуть до суконь з квітковим принтом.

Окуляри, накидки та пояси: шість трендових аксесуарів твого літа 2023 / 3 Фотографії

Солом’яні панамки

Продовжуючи тему головних уборів, варто зазначити, що трендом цього літа також є й солом’яні панамки, які додають образу “правильної інфантильності”.

Стилістка радить обирати панамку відповідно до форми обличчя та не боятися носити такий аксесуар із сукнями та навіть підборами.

Пояс-прикраса

Такий самостійний аксесуар ідеально підійде під сукні, спідниці, костюми, навіть на оголений живіт чи штани на низькій ході.

Головне, щоб пояс лягав чи обмотувався просто по талії.

— Такий пояс класно поєднується з сорочками розміру оверсайз. Також раджу придивитися до сорочок з льону чи бавовни, — каже Маргарита Мурадова.

Окуляри як самостійний аксесуар

Цього сезону багато зірок носять окуляри як доповнення для свого образу, часто обираючи навіть саму оправу без скелець з діоптрією.

Можна й просто використати прозоре скло, а обирати оправу під власну форму обличчя та вподобання: колір чи навіть візерунки.

Також стилістка наголошує, що такий аксесуар ідеально підійде чоловікам, які не мають чим підкреслити своє обличчя.

Прикраси на мотузках

Окремої уваги заслуговують прикраси на мотузках.

— Використовуйте все: мушлі, біжутерію, перли чи дорогий метал — у поєднанні з мотузкою це виглядатиме ніжно та яскраво, — каже Мурадова.

А ось якого кольору варто обирати речі цього сезону і що буде в моді влітку 2023, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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