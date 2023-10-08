Вдохновленные сладким и игристым: трендовые макияжи на осень 2023

Быть в тренде и следить за последними модными тенденциями — это не только повторять последние новинки в собственном образе, но и формировать вокруг себя сообщество единомышленников, узнающих любимый тренд из десятка других.

Если раньше о новинках в индустрии мы узнавали из модной литературы или вдохновлялись известными звездами и инфлюэнсерами, то сейчас черпать идеи можно из социальных сетей. Одна из них — TikTok.

Редакция Вікна-новини вдохновилась материалом Vogue.UA и собрала все новинки трендового макияжа 2023 года с TikTok. Читай дальше, какие макияжи сейчас в моде и как их воплотить, в нашем материале.

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Модный макияж 2023

В конце лета сетью начал распространяться макияж, вдохновлявшийся видом клубники. Он до сих пор в тренде, более того: запустил новый тренд вкусных макияжей, выполняемых в стиле того или иного продукта.

Конечно, мы не будем здесь говорить о макияже в стиле фастфуда, однако собрали для тебя несколько интересных идей, которые будут в тренде не один месяц.

Chocolate makeup

Макияж, вдохновленный эстетикой шоколада — он как будто создан для вечерних прогулок холодной осенью.

Акцент здесь падает на глаза, мы выполняем классический вечерний smoky eyes, но используем теплые коричневые оттенки. Как выполнить такой макияж пошагово, показала TikTok-пользовательница.

Honey makeup

Лето уже давно прошло, однако такие тёплые макияжи никак не отпускают нас. Эстетика макияжа в стиле меда — преимущество желтых и золотых оттенков.

Если у тебя есть в косметичке шиммер — смело вытаскивай его! Ведь honey makeup создан для того, чтобы придать тебе блеск.

Cinnamon makeup

Легкий макияж в стиле “без макияжа” — вот о чем cinnamon, то есть похожий на корицу, макияж.

Он будет идеально подходить девушкам с яркими голубыми и зелеными глазами. Изюминка — в легких тенях на глазах.

Caramel makeup

Не менее нежным и приятным является макияж в стиле карамели. Здесь придется выделить время на контуринг лица. Также обрати внимание: caramel makeup — это о четких линиях в бровях, на лице, глазах и губах.

Используй пастельные оттенки помады и коричневые тени для глаз. Стрелку также можно выполнить с помощью теней и тонкой косточки.

Vanilla makeup

Можно заметить, что сейчас — тренд на все нежное, теплое и даже немного тягучее. Что ж, макияж в стиле ванили — о блеске и едва заметных тенях на глазах.

Такой макияж идеально подойдет на каждый день, его можно выполнять и в школу.

Espresso makeup

Такой макияж действительно ассоциируется с осенью и умеренным похолоданием. Выразительные глаза, подчеркнутые прорисованными ресницами и теплые тени на веках, блестящие губы и румяна на скулах — это находка для осеннего образа!

Как сделать макияж в стиле крепкого эспрессо, рассказала украинская TikTok-блогер.

Martini makeup

Макияж, вдохновленный мартини — это о выразительных smoky eyes зеленого цвета. Неожиданный, яркий и очень красивый тренд, который идеально подходит для вечернего мероприятия.

Зеленый цвет выбран не зря: таким образом твои глаза напоминаю оливку, лежащую на дне мартини.

То, как ты нарисуешь свои губы или скулы — твое дело, ведь главными в этом макияже остаются только веки.

Latte makeup

Ещё один “кофейный” макияж можно выполнить в стиле латте. Для этого тебе снова понадобятся тёплые оттенки коричневых теней и нежная розовая помада.

По желанию — не забудь добавить немного блеска своим устам и Т-зоне.

Strawberry makeup

А вот совсем летним вариантом макияжа является strawberry makeup, вдохновленный видом клубники.

Главное здесь — придать устам и скулам, щекам более розового цвета, а нос и зону под глазами украсить несколькими веснушками. Если тебе повезло иметь их от природы — тогда этот тренд точно для тебя!

Cherry makeup

Более эксцентричная и драматическая версия strawberry makeup. Такой макияж основан на темных и глубоких цветах вишни — красный и бордовый.

Акцентируют здесь на устах, которые красят в насыщенный красный цвет и глазах, обведя веки черным карандашом.

В просторах TikTok пользователи даже сравнивали оба тренда макияжа — это выглядит интересно.

#cherrymakeup #strawberrymakeup #makeuptutorial #makeuphacks #makeuptransformation #makeuptips #makeupartist ♬ sonido original — lyrsae @lenkalul cherry???? VS strawberry???? makeup. which side do you like more? ???????? AD video ib @DANIELLE products i used: cherry side- @Charlotte Tilbury black eye pencil @NARS Cosmetics sheer glow foundation @Huda Beauty faux filter concealer @Kaja Beauty love swipe in call me @maccosmetics lip liner in chestnut @YSL Beauty shine lipstick in 130 strawberry side- @L’Occitane precious enriched emulsion @makeupbymario crystal reflector huda beauty legit lashes mascara @Too Faced nude eye pencil @Benefit Cosmetics UK precisley my brow pencil in 3 & benetint #makeup

Если тебе хочется кардинальных изменений во внешности, тогда советуем почитать наш другой материал о стильных окрасках волос 2023-2024.

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