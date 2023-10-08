Натхненні солодким та ігристим: трендові макіяжі на осінь 2023

Бути у тренді та слідкувати за останніми модними тенденціями — це не лише повторювати останні новинки у власному образі, а й формувати навколо себе спільноту однодумців, які впізнають улюблений тренд з десятка інших.

Якщо раніше про новинки в індустрії ми дізнавалися з модної літератури або надихалися відомими зірками та інфлюенсерами, то нині черпати ідеї можна з соціальних мереж. Одна з них — TikTok.

Редакція Вікна-новини надихнулася матеріалом Vogue.UA та зібрала всі новинки трендового макіяжу 2023 з TikTok. Читай далі, які макіяжі зараз в моді та як їх втілити, у нашому матеріалі.

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Модний макіяж 2023

Наприкінці літа мережею почав ширитися макіяж, що надихався виглядом полуниці. Він й досі в тренді, ба більше: запустив новий тренд смачних макіяжів, що виконуються у стилі того чи іншого продукту.

Звісно, ми не говоритимемо тут про макіяж у стилі фастфуду, однак зібрали для тебе кілька цікавих ідей, які будуть в тренді не один місяць.

Chocolate makeup

Макіяж, натхненний естетикою шоколаду — він неначе створений для вечірніх прогулянок холодної осені.

Акцент тут падає на очі, ми виконуємо класичний вечірній smoky eyes, але використовуємо теплі коричневі відтінки. Як виконати такий макіяж покроково, показала TikTok-користувачка.

Honey makeup

Літо вже давно минуло, однак такі теплі макіяжі ніяк не відпускають нас. Естетика макіяжу в стилі меду — перевага жовтих та золотих відтінків.

Якщо ти маєш у косметичці шимер — сміливо витягай його! Адже honey makeup створений для того, аби надати тобі блиску.

Cinnamon makeup

Легкий макіяж у стилі “без макіяжу” — ось про що cinnamon, тобто схожий на корицю, макіяж.

Він ідеально пасуватиме дівчатам з яскравими голубими та зеленими очима. Цимус — в легких тінях на очах.

Caramel makeup

Не менш ніжним та приємним є макіяж в стилі карамелі. Тут доведеться виділити час на контуринг обличчя. Також зверни увагу: caramel makeup — це про чіткі лінії у бровах, на обличчі, очах та губах.

Використовуй пастельні відтінки помади та коричневі тіні для очей. Стрілку також можеш виконати за допомогою тіней та тонкої кісточки.

Vanilla makeup

Можна помітити, що нині саме тренд на все ніжне, тепле та навіть трохи тягуче. Що ж, макіяж у стилі ванілі — про блиск та ледь помітні тіні на очах.

Такий макіяж ідеально підійде на щодень, його також можна виконувати й до школи.

Espresso makeup

Такий макіяж справді асоціюється з осінню та помірним похолоданням. Виразні очі, підкресленні промальованими віями та теплі тіні на повіках, блискучі уста та рум’яна на вилицях — це знахідка для осіннього образу!

Як зробити макіяж у стилі міцного еспресо, розповіла українська TikTok-блогерка.

Martini makeup

Макіяж, натхненний мартіні — це про виразний smoky eyes зеленого кольору. Неочікуваний, яскравий та дуже красивий тренд, який ідеально пасуватиме для вечірнього заходу.

Зелений колір обрано недарма: таким чином твої очі нагадую оливку, що лежить на дні мартіні.

Те, як ти намалюєш свої вуста чи вилиці — твоя справа, адже головними в цьому макіяжі залишаються лише повіки.

Latte makeup

Ще один “кавовий” макіяж можна виконати у стилі лате. Для цього тобі знову знадобляться теплі відтінки коричневих тіней та ніжна рожева помада.

За бажанням — не забудь додати трохи блиску своїм вустам та Т-зоні.

Strawberry makeup

А ось зовсім літнім варіантом макіяжу є strawberry makeup, натхненний виглядом полуниці.

Головне тут — надати вустам та вилицям, щокам більш рожевого кольору, а ніс та зону під очима прикрасити кількома “веснянками”. Якщо ж тобі пощастило мати їх від природи — тоді цей тренд точно для тебе!

Cherry makeup

Більш ексцентрична та драматична версія strawberry makeup. Такий макіяж базується на темних та глибоких кольорах вишні — червоний та бордовий.

Акцентують тут на вустах, які фарбують в насичений червоний колір та очах, обвівши повіки чорним олівцем.

У просторах TikTok користувачі та користувачки навіть порівнювали обидва тренди макіяжу — виглядає це цікаво.

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